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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

科學園區擬團購疫苗自救 企業憂打國產疫苗商旅受阻

台灣新聞組／台北2日電
台灣新冠疫苗仍嚴重不足，工商團體齊聲砲轟政府失策。圖為新冠疫苗示意圖。（本報資料照片）
台灣新冠疫苗仍嚴重不足，工商團體齊聲砲轟政府失策。圖為新冠疫苗示意圖。（本報資料照片）

疫情嚴峻，台灣科技業「自力救濟」。台灣科學園區科學工業同業公會昨日向政府相關單位提出申請，將向國外採購疫苗50萬到60萬劑。繼藍營新竹縣長楊文科公開表態支持後，綠營新竹市長林智堅也贊成，竹科管理局更致電經濟部長王美花，公會1日上午將公文快遞送出。

公會祕書長張致遠表示，全球都在搶疫苗，園區廠商團結起來，集資以「價格」確保買到品質好、足夠數量的疫苗。

他坦言，科技界大老有人脈的幾乎都願意幫忙，公會也拜託有能力的業者幫忙。像鴻海創辦人郭台銘可以買到500萬劑BNT疫苗，公會也不排除向郭董「取經」，希望獲得採購管道。

張致遠說，目前向科學園區廠商發出意願調查，「你想得到的大廠都想買疫苗」。但因為全球搶疫苗，價格不菲，即使現在企業登記了、喊要買，都還不算數，他希望一切低調，先買到再說。他說，喊自己想買多少、能買多少都沒用、「簽約以後才算數」。

公會才剛提出這個想法，已經有一堆企業來洽談加入「團購方案」，到底最後要買多少還得統計。目前公會包含竹科、中科及南科共有850家會員廠商，從業員工超過28萬人。

張致遠說，公會希望做一個示範，就是「誰有資源可以幫忙買到，就要請人家幫忙」。以公會的力量不太可能直接接觸原廠，但有些科技大廠一定有管道能接觸到原廠或代理商買到疫苗，公會也積極接洽這些有採購管道的業者，希望他們能提供幫助。例如郭董如果願意提供聯絡管道，公會不排除向郭董取經，請教他怎麼買到這麼多劑量的BNT疫苗，甚至公會現在也在想冷藏運送的方式。

此外，歐盟近期率先宣布，持施打AZ、莫德納、輝瑞、嬌生疫苗等相關證明者，入境可不必隔離與篩檢，而美國則尚未建立，針對外國人入境的疫苗護照制度。工商協進會理事長林伯豐表示， 因台灣疫苗仍缺、國產疫苗又未獲WHO認證，引起商務人士憂心，直指，這是「政府失策」，未來台灣商務旅行恐受阻。

全國商業總會主席賴正鎰則表示，民進黨政府有意扶植國產疫苗立意是好的，但是應該要問看看，有多少人願意打國產疫苗？可能要觀察半年之後，看看效果如何，大家才對國產疫苗有信心。

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