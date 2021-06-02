台+327本土、13死 專家憂新一波家庭群聚發酵

台北市某長照機構有七位住民過世。圖為1日一名重病病患被送進台大醫院急診室。（記者余承翰／攝影）

台灣昨天總計增加327例本土個案、13例死亡個案，本波本土社區感染已累積7551人、造成125人死亡。近日單日確診人數下降，指揮中心指揮官陳時中 說，Rt值（有效再生數）雖持續往下降，但仍沒有放鬆跟樂觀的本錢；中研院生醫所研究員何美鄉也提醒，新一波家庭群聚感染仍在發酵，三級警戒恐無法在6月14日解除。

台北市政府昨證實，信義區一所老人養護機構爆發群聚感染，其中七名住民不幸死亡，平均年齡82歲。台北市長柯文哲表示，機構住民幾乎都是「三管」老人，身上插著尿管、鼻胃管、氣切管，身體狀況較差，加上年紀大，以致死亡率偏高。

據統計，全台至少發生四起長照機構感染事件，且60歲以上確診者重症比例逐步上升，昨天已經達到30%，且死亡率遠高於年輕感染者。目前計224例高齡患者使用呼吸器，專家提醒，老人及機構內感染事件千萬要提高警覺。

指揮中心公布新增262例本土個案、65例校正回歸 ，加上五例來自境外，共新增332例。陳時中表示，考慮不再公布校正回歸件數。

昨天新增案例中，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市十例，基隆市八例，宜蘭縣五例，嘉義縣四例，花蓮、台東縣各三例，苗栗縣二例，台南、高雄市、澎湖及新竹縣各一例。其中18例關聯不明。

遠距教學回台中 文化大學4確診

此外，文化大學同一棟宿舍，累積四名男學生確診，最先是5月29日確診的案8075，原先住在大倫館五樓，遠距教學後就回到台中，隨後篩檢 陽性，30日再新增一名馬來西亞僑生住在宿舍三樓，31日晚上再爆出兩名國際生確診也住在三樓，因為要返國才去做篩檢是無症狀感染者。