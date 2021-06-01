台養護中心爆群聚感染 80歲長輩確診25人快篩陽性

新北市長侯友宜2日在市政會議宣布，今起針對社會局、衛生局長照機構等單位的照顧者、被照顧者共3.4萬人列冊，全面進行篩檢找出陽性個案。（圖：新北新聞局提供）

新北土城養護中心出現確診案例，新北市長侯友宜 2日上午在市政會議宣布，今起針對社會局、衛生局長照 機構等單位的照顧者、被照顧者共3.4萬人列冊，全面進行篩檢找出陽性個案，未來疫苗 進來也全面施打，避免長照機構的長輩都有慢性病，染疫後會造成重症。

新北長照機構的照顧者、被照顧者屬衛生局管轄約1.1萬人、屬社會局管轄的有2.3萬人，土城養護中心5月28日有80歲長輩發燒，經送醫檢測（PCR）陽性隨即住院治療，社會局也將34名住民及11名工作人員進行快篩。

土城養護中心5月28日有80歲長輩發燒，經送醫檢測（PCR）陽性隨即住院治療。（取材自我是土城人臉書）

衛生局指出，快篩結果發現34名住民中有20名陽性、14名陰性；11名工作人員有5名陽性、6名陰性。機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，全員進行相關健康狀況監測。

衛生局說，已進場為機構住民及工作人員進行PCR檢測，其中PCR呈陽性住民送醫院治療觀察，陽性工作人員則分送檢疫中心照顧。陰性住民另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。

侯友宜說，被照顧者有的是慢性病，像洗腎都要到醫院看病再回機構，些從外面易帶感染源回來的照顧者與被照顧者，疫苗還沒進來之前，除了嚴格落實分艙、分流、隔離照顧。

侯友宜表示，現在已經要求所有照顧者每個人都要篩檢，讓照顧者也隱藏性確診我們趕快把它找出來，再疫苗進來的時候，呼籲中央再施打順序裡面住宿型的長照機構一定是照顧者、被照顧者都要優先施打。