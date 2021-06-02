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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

母確診4天亡 子「查案號」被當詐騙集團

記者許政榆／台北2日電

「媽媽，不能握著你的手謝謝妳的養育之恩，只能隔著包了二層屍袋的妳，磕下了最後三個頭…」孔先生77歲母親居住於北市信義區某安養機構，因院內感染而確診、住院，沒想到短短四天病情急轉直下，血氧濃度急速下降，最後宣告不治。想起無法見到媽媽最後一面，孔先生淚流滿面，令他難以接受的是，處理母親後事時，遭行政單位刁難，還被認成詐騙集團

孔先生說，母親5月23快篩陽性，24日住進忠孝院區，26日收到確診通知簡訊，28日辭世，他向醫院詢問母親確診案號，承辦人員要他向疾管署索取資料。

「要案號的理由是什麼？電話裡無法證明你與死者的關係，最近接到很多不明人士電話，怎知會不會是詐騙集團。」疾管署承辦員的態度，讓孔先生一肚子氣，他表示，一開始就表明願意提供資料審核身分，但1922防疫專線人員拒絕，強調必須上網登記，檢附文件，審核無誤才能給案號。

他無法理解，「想知道死亡家屬的案號，還要大費周章消耗行政流程，信用卡都能電話核對，為什麼你（疾管署）不行？」

孔先生說，母親患巴金森氏症，為了更好照顧品質，一年多前住進安養中心。近期因疫情升溫，安養中心住民屬於高風險族群，已兩個月無法入內探視。母親病故後，申請保險理賠，必須填寫案號，卻被政府刁難，「真的很無助，完全沒人能幫你，老百姓是無能為力的，只能摸摸鼻子，自認倒楣。」

指揮中心疫情監測組組長周志浩昨回應，家屬如要幫往生者辦理保險理賠需要案號，屬於正當理由，法定繼承人可提出書面申請，即可取得案號及其他資料。

詐騙集團 疫情 保險

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