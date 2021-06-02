防病毒還要防病人 確診砍護理師 侯促加重求刑

近來雙北醫院確診者暴增，醫療現場也出現愈來愈多衝突事件，醫護人員身心俱疲，一位在快篩站工作的護理師趁著空檔趴在桌上休息片刻。記者蘇健忠／攝影【作者：游艾玲，日期：2021-06-02，數位典藏序號：20210601231353354】

新北市雙和醫院31日一名洪姓確診患者因情緒不穩想出院，卻持水果刀攻擊三名前來阻止的護理師，導致三人被砍傷，其中一名護理師的手筋遭砍斷，恐影響未來工作；院方表示，二位傷勢較嚴重護理師目前住院休養，但心中受到嚴重創傷。新北市長侯友宜 表達不捨，並建請檢察官 對施暴者加重求刑。

雙和醫院三名護理師遭情緒不穩的新冠確診病患砍傷，其中一名女護理師傷勢較重，右手兩條韌帶四條神經遭砍斷，且是慣用的右手，未來復健之路恐相當辛苦。粉專「靠北護理師」」貼出限時動態，透露被砍傷的三名護理師中，一人韌帶和神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，「現在不只要防病毒，還要防病人」。

雙和醫院回應，受傷的三名護理師當中，有兩位傷勢較嚴重，院方當天即緊急手術，目前住院休養中，但護理師心中受到很大的創傷。許多民眾看見新聞後都想捐款，但護理師都已婉拒，只希望能好好靜養，盡快恢復。

侯友宜表示，醫護照顧確診者反而受到傷害，令人心痛跟不捨，市府會負擔受傷醫護的工作醫療經費，並建請檢察官對於施暴者希望能加重求刑。醫院絕不能讓危險物品出現，警察一定會與醫護體系保持密切聯絡與合作，目前安排警力守住該名失控患者，絕不讓患者再出現攻擊行為。

台大醫院昨召開記者會譴責暴力，該院五月下旬，一名確診者擅離隔離病房，竟向醫護人員吐口水，甚至動手拉扯口罩 、防護衣。台大醫院發言人王亭貴說，院方已安排律師協助採取法律行動，一定告到底。

台大醫院企業工會顧問郭豐慈說，該名確診者不配合醫療，甚至出現違反傳染病防治法的脫序行為，多名護理人員為了阻擋，來不及穿著完整防護，因近距離接觸，必須暫時隔離，等採檢陰性，才能回到工作崗位，讓人力負荷雪上加霜。這名病人轉到其他病房，仍依然故我，出手拉扯護理人員的口罩，令人心生畏懼。

台大醫院醫學研究部教授蔡甫昌表示，醫療暴力相關法規採取「底線清楚、零容忍」原則，若違反醫療法，最高可處十年有期徒刑、卅萬罰金。