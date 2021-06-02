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離島強制入境篩檢 陳時中硬撤公告 澎湖難接受

台灣新聞組／台北2日電
金門尚義機場1日對入境的旅客實施全面快篩，搭乘軍機的軍人，幾乎全部排隊受檢，篩檢率達百分百。記者蔡家蓁／攝影【作者：蔡家蓁，日期：2021-06-02，數位典藏序號：20210601184032309】
金門尚義機場1日對入境的旅客實施全面快篩，搭乘軍機的軍人，幾乎全部排隊受檢，篩檢率達百分百。記者蔡家蓁／攝影【作者：蔡家蓁，日期：2021-06-02，數位典藏序號：20210601184032309】

澎湖、金門、馬祖縣政府宣布6月1日起針對入境民眾全面篩檢，拒不配合者，將裁罰3000元（台幣，以下同）到1萬5000元罰鍰，疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，該規定違反傳染病防治法，並將發函撤銷相關公告。

不過，澎湖縣政府表示「相當難以接受」，仍將持續針對所有入境旅客全面快篩。金門縣長楊鎮浯則感嘆，要保障鄉親健康與安全，為何如此辛苦？金門會尋求自我體系內加強普篩。連江縣長劉增應說，為保障離島地區軍民安全，入境者全面篩檢會持續進行，對中央疫情指揮中心的決定，予以「尊重」。

澎湖縣政府發言人陳其育說，中央應正視澎湖的醫療量能比台灣本島相比有嚴重落差，如果中央無法保護澎湖，也不要阻擋澎湖自我保護。他說，立法院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，附帶決議一周內在通往離島的本島機場及港口設快篩站，赴離島民眾要全面篩檢；雖立委的附帶決議並無法律強制效力，但中央應尊重離島三縣共同主張赴離島者應在台灣機場普篩的訴求，否則感染者進社區就會造成離島醫療癱瘓，縣府有責任保護縣民。

澎湖縣府5月28日自行在澎湖機場設快篩站，昨起對入境旅客普篩，拒不配合者要依傳染病防治法罰3000元到1萬5000元。

澎湖航站以未接到中央指示、不能在機場大廳強制快篩為由，要求縣府撤下告示牌，不過到站旅客都被縣府勸導快篩，昨未開出罰單。

金門縣府仍執行普篩，昨天五架次班機到尚義機場，旅客236人，配合篩檢208人，一人持陰性證明，27人不配合快篩，縣府表示將開罰。

為確保離島的醫療量能，中央流行疫情指揮中心昨宣布，交通部所屬五航空站設立篩檢站，有症狀旅客不予搭機、過去14天內有症狀，須現場快篩陰性始得搭機。

副指揮官陳宗彥表示，完成公告的法制程序後，從今天開始實施。

陳時中表示，指揮中心已於5月31日明定在全台五處飛往離島機場設立篩檢站，掌握旅客過往病史、相關症狀，在本島設立關卡，降低搭機風險，因此，離島不用另訂罰則，再者全面快篩恐有偽陰性和偽陽性問題，造成假性安全感。

機場 篩檢 疫情

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