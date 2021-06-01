預防機構感染悲劇 專家：落實感染管制與打疫苗同重要

台北市聯合醫院副總院長璩大成表示，該機構已經有7位平均年齡高達82歲的住民過世。圖／引用自直播

北市信義區一所老人養護機構上月爆發新冠肺炎群聚感染，當中七名長者已經過世，北市府表示考慮將機構工作人員的疫苗 接種優先順序提前到與基層醫師同順位。專家認為，目前機構工作人員及住民疫苗接種率確實過低，確實應加強，不過也有專家提醒，機構內落實清潔區分艙設計、落實節點洗手、杜絕環境媒介傳播，比打疫苗更重要。

根據指揮中心統計，機構及社福照護系統之人員及其受照顧者約有20萬人，截至5月底僅7131人接種第一劑，接種率僅3%。台大北護分院院長黃國晉表示，長照 機構住民常有多重慢性病，死亡率極高， 強制禁止探病有助避免感染。護理之家除了醫師、護理師、照服員，也有復健師、外包清潔人員，都要施打疫苗，目前接種率實在太低，未來憂心爆發多起感染。

黃國晉說，台大北護分院護理之家早在萬華群聚剛出現時，就要求醫護、外包清潔人員打疫苗，目前接種率已達84%。另為加強清潔消毒，頻率由一日一次提高到二至三次，照服員必須全副武裝、穿著隔離衣、N95手套，為住民拍背洗澡、餵食、協助便溺。只要發生有個案發生褥瘡、感染、肺炎、發燒，就會進行快篩 ，有異常就以核酸檢測 複驗，如有確診，護家全體員工、住民都要進行三次採檢。

黃國晉呼籲，打疫苗仍然是最迫切的需求， 但目前疫苗數目太少了，除了台北之外， 中南部的長照機構也要盡快納入施打，尤其施打疫苗後，仍需要等待抗體免疫力產生，必須超前部署，不要等到爆發後才急著要接種。

台大公衛教授陳秀熙今年初也曾提醒，因無症狀個案也有傳染力，已導致加拿大長照機構造成高達4000多名機構住民死亡，許多醫護人員染疫或離職，甚至需要軍方緊急介入提供基本需求和醫療照護，加國政府也坦承必須改善機構人力不足問題。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，醫院和所有機構最大的感染源就是員工及其家屬，特別在當社區大流行時，難防人員把病毒帶進機構，要格外注意的是，打疫苗不等於杜絕感染，落實感染管制才是最重要的。

顏慕庸提醒，機構入口要設置檢查點，根據ＴＯＣＣ和症狀將人員分流，允許入內者都要在此處戴好口罩、用酒精洗手。機構內部也要落實清潔區分艙設計，包括清潔區、緩衝區，人員在穿越各區時，無論有沒有戴手套，都要在酒精洗手點消毒雙手。