預防機構感染悲劇 專家：落實感染管制與打疫苗同重要
北市信義區一所老人養護機構上月爆發新冠肺炎群聚感染，當中七名長者已經過世，北市府表示考慮將機構工作人員的疫苗接種優先順序提前到與基層醫師同順位。專家認為，目前機構工作人員及住民疫苗接種率確實過低，確實應加強，不過也有專家提醒，機構內落實清潔區分艙設計、落實節點洗手、杜絕環境媒介傳播，比打疫苗更重要。
根據指揮中心統計，機構及社福照護系統之人員及其受照顧者約有20萬人，截至5月底僅7131人接種第一劑，接種率僅3%。台大北護分院院長黃國晉表示，長照機構住民常有多重慢性病，死亡率極高， 強制禁止探病有助避免感染。護理之家除了醫師、護理師、照服員，也有復健師、外包清潔人員，都要施打疫苗，目前接種率實在太低，未來憂心爆發多起感染。
黃國晉說，台大北護分院護理之家早在萬華群聚剛出現時，就要求醫護、外包清潔人員打疫苗，目前接種率已達84%。另為加強清潔消毒，頻率由一日一次提高到二至三次，照服員必須全副武裝、穿著隔離衣、N95手套，為住民拍背洗澡、餵食、協助便溺。只要發生有個案發生褥瘡、感染、肺炎、發燒，就會進行快篩 ，有異常就以核酸檢測複驗，如有確診，護家全體員工、住民都要進行三次採檢。
黃國晉呼籲，打疫苗仍然是最迫切的需求， 但目前疫苗數目太少了，除了台北之外， 中南部的長照機構也要盡快納入施打，尤其施打疫苗後，仍需要等待抗體免疫力產生，必須超前部署，不要等到爆發後才急著要接種。
台大公衛教授陳秀熙今年初也曾提醒，因無症狀個案也有傳染力，已導致加拿大長照機構造成高達4000多名機構住民死亡，許多醫護人員染疫或離職，甚至需要軍方緊急介入提供基本需求和醫療照護，加國政府也坦承必須改善機構人力不足問題。
振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，醫院和所有機構最大的感染源就是員工及其家屬，特別在當社區大流行時，難防人員把病毒帶進機構，要格外注意的是，打疫苗不等於杜絕感染，落實感染管制才是最重要的。
顏慕庸提醒，機構入口要設置檢查點，根據ＴＯＣＣ和症狀將人員分流，允許入內者都要在此處戴好口罩、用酒精洗手。機構內部也要落實清潔區分艙設計，包括清潔區、緩衝區，人員在穿越各區時，無論有沒有戴手套，都要在酒精洗手點消毒雙手。
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