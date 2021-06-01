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台確診個案故意亂闖拉扯醫材 台大：一定會想辦法告他

記者邱宜君／台北報導
台大醫院與台大醫院企業工會今下午共同召開記者會譴責醫療暴力。圖／擷取自台大醫院視訊記者會
台大醫院與台大醫院企業工會今下午共同召開記者會譴責醫療暴力。圖／擷取自台大醫院視訊記者會

近來雙北醫院確診者暴增，醫療現場也出現越來越多醫病衝突，雙和醫院甚至傳出了護理師遭砍的不幸事件。台大醫院與台大醫院企業工會今下午共同召開記者會譴責醫療暴力。台大醫院企業工會顧問郭豐慈表示，有個案故意去觸碰或拉扯醫材和醫護人員防護設備，蓄意造成傷害，醫院無法代表當事人去進行法律追討，但認為醫院應該堅守要求對方賠償。另外如果受害當事人有意願，希望院方也提供法律上的協助。

「我們一定會想辦法告他的！」台大醫院發言人王亭貴表示，院方秘書室簽約的律師也會無償幫忙受害同仁進行法律行動。雖然沒有護理人員受傷，但已經發現有些隔離病人，會因為某些理由忽然跑出隔離處所，造成同仁和其他病人感染的風險，對於此情況，院方一直有標準作業程序在進行，但這比單純暴力事件的處理更複雜。

郭豐慈表示，過往幾次傳染病研究都看得到，前線醫療人員不論急診、專責、感控等醫護人員都承受巨大身心壓力，長期穿戴防護裝備的身體影響，還有遭受肢體言語暴力，可能造成新一波離職潮，也已經在發生。

王亭貴表示，神部主任高淑芬對於全體同仁的心理壓力都有在進行監測，會再加強，希望同仁都能感受到。第一線醫護要照顧病人也有感染風險，病人心有不滿對於同人就有言語和肢體的暴力，真是「情何以堪」。有些病人在不知情下被隔離，身心壓力都很大，希望能幫助病人解決問題，並且取得彼此的互相諒解。

郭豐慈表示，雙和醫院事件發生後，工會接受到會員反映台大醫院也有肢體和言語暴力，之前一直密切關心溝通此事，也得到不錯的回應，但是還是希望台大醫院身為龍頭可以更早出來表態譴責暴力，就能少一點傷害事件發生。以往工會需要經過很多關卡才能跟院方溝通，希望未來可以更有效率去防患未然。

王亭貴表示，希望透過記者會由護理專家來提醒民眾，同時提供其他醫院借鏡可以避免，如果有外界好的意見也很歡迎幫助醫院修正。企業工會有許多第一線人員，院方希望與工會合作，一起消滅病毒，並且維護同仁權益。

台大醫院護理部主任胡文郁表示，隔離病人暴力行為的問題，第一線護理人員如果遇到此事，都有依照暴力行為作業要點去執行照護，也請各病房護理長持續宣導。如果確診病人有不當暴力行為出現，希望同仁第一步先保護自己，退出隔離室，到有監視器的地方，確保安全第一，環境污染後續再處理就好。目前也會加強宣導在隔離病人入院時，護理師在隔離病人進入病室之前，移除病室內的危險物品。

胡文郁表示，院方充分了解到病人焦慮，或是個人特質可能會有情緒混亂或不當行為，必要時會照會精神科醫師給予必要藥物或是身體約束。如果病人一再發生這些狀況，威脅到醫療人員，也會報警做後續處置，希望家屬可以與院方一起幫忙，留在病室陪伴。

「同島一命，同病房也是一命，」台大醫院精神醫學部主治醫師吳建昌表示，希望病人和家屬與醫護人員彼此互相尊重，而不是彼此為敵。希望就行爲、個人去討論和處理，也不要將精神疾病污名化。、

吳建昌表示，當不幸已經發生，院方會給予即時的支持、讓同仁能夠宣洩情緒，並且持續趕快追蹤同仁的急性壓力反應，焦慮、失眠、自律神經系統亢進等等，都可能產生。給予心理和社會支持、必要的藥物治療，才不會發展成創傷後壓力症候群，避免創傷經驗變成反覆的夢靨。

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