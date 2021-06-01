稱郭董疫苗「快到期」而遭轟 李秉穎：誤會一場

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、鴻海教育基金會執行長汪用和中午代表前往食藥署遞件。圖／郭台銘辦公室提供

台灣本土新冠疫情爆發，三周就造成7000多人確診，全民企盼疫苗 快點抵台「解救蒼生」，因此民間團體、企業也表達願意透過管道，協助購買疫苗。其中郭台銘 的夫人曾馨瑩，已以永齡基金會的名義於中午向衛福部食品藥物管理署遞件完成。但指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎卻指稱「聽說這批疫苗快過期了」，引發永齡基金會執行長劉宥彤反彈。

晚間李秉穎則表示，「誤會一場」，自己並不知道郭台銘是買什麼疫苗，更不可能知道快要過期。只是提醒疫苗抵台嗨需要經過約兩周的封緘檢驗時間，「要注意」。

鴻海 創辦人郭台銘辦公室今天下午宣布，已備齊公文與文件，中午由永齡基金會由創辦人郭台銘夫人曾馨瑩女士及鴻海教育基金會執行長汪用和，向衛福部食品藥物管理署遞件完成，並食藥署署長吳秀梅代表受理。

但李秉穎今在周玉蔻主持的廣播節目，針對鴻海集團創辦人郭台銘從德國空運500萬劑BNT疫苗回應，「聽說那批疫苗已經快要到期」，如果要進來台灣，再經過藥證、封緘，有效期可能就到了，是否來得及接種，都要納入考量。

此說法引起永齡基金會執行長劉宥彤在臉書提出四點反擊。她表示，創辦人（郭台銘）的七點聲明中，立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力。而早上李醫生發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？

她更質疑，「聽説」這種字眼是聽誰說，李秉穎如果是以政府立場發言，「恰當嗎？」