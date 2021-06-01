FT：對抗本土新冠疫情首見大爆發 台灣須改弦易轍

台灣近來本土新冠肺炎疫情嚴峻，前線醫護人員施打AZ疫苗準備抗疫大作戰。(歐新社)

倫敦金融時報（FT）評論指出，台灣過去一年來對新冠肺炎疫情 控制得宜，但近來染疫人數激增形成空前挑戰，原先的防疫策略應隨之調整。

FT資深記者席佳琳（Kathrin Hille）在評論中指出，去年新冠肺炎疫情在中國爆發時，台灣記取SARS教訓嚴加戒備，以謹慎的邊境管制、隔離和追蹤措施，成為全球抗疫楷模。

但文中引述前衛生署疾管局長蘇益仁的話說：「過去一年來，我們的中央流行疫情指揮中心未能認清超前布署的必要性。」

先是在大規模篩檢 上搞砸了。衛福部長兼疫情指揮中心指揮官陳時中拒絕用快篩檢測 試劑進行普篩，堅持用PCR核酸檢測作鎖定目標的篩檢— 此法較精確但也較費時。其次，未能對市面上不同快篩檢測試劑的效用進行研究，進而累積庫存。

這導致檢測試劑不足，結果便是大量的檢測樣本堆積，阻撓指揮中心作即時、明確的疫情走向判斷。

專家另指出，在這波本土疫情爆開前，台灣把輕症病患送進設備最優良的醫院病床照料，以致醫院現在面對大量重症病患湧入顯得措手不及。

另一是「文化」問題，陳時中領導抗疫紀錄輝煌，聲望如日中天，使其他公衛專家不敢「逆時中」，也阻撓地方官員因應疫情時主動出擊。

去年成功防堵病毒擴散的一些做法，例如鉅細靡遺追蹤接觸史，有助於阻止小型群聚感染，但現在對抗傳染潮迅速蔓延已顯得吃不消。

台灣過去抗疫成就不容抹煞，但此刻亟需不同的技術組合。在抗疫作戰第一回合，嚴謹遵守程序是有益的，但現在應以速度和彈性至上。所幸政府從善如流，不再反對企業對員工進行快篩檢測，此舉應可促成更大規模的篩檢。