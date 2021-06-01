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FT：對抗本土新冠疫情首見大爆發 台灣須改弦易轍

編譯湯淑君／綜合外電
台灣近來本土新冠肺炎疫情嚴峻，前線醫護人員施打AZ疫苗準備抗疫大作戰。(歐新社)
台灣近來本土新冠肺炎疫情嚴峻，前線醫護人員施打AZ疫苗準備抗疫大作戰。(歐新社)

倫敦金融時報（FT）評論指出，台灣過去一年來對新冠肺炎疫情控制得宜，但近來染疫人數激增形成空前挑戰，原先的防疫策略應隨之調整。

FT資深記者席佳琳（Kathrin Hille）在評論中指出，去年新冠肺炎疫情在中國爆發時，台灣記取SARS教訓嚴加戒備，以謹慎的邊境管制、隔離和追蹤措施，成為全球抗疫楷模。

但文中引述前衛生署疾管局長蘇益仁的話說：「過去一年來，我們的中央流行疫情指揮中心未能認清超前布署的必要性。」

先是在大規模篩檢上搞砸了。衛福部長兼疫情指揮中心指揮官陳時中拒絕用快篩檢測試劑進行普篩，堅持用PCR核酸檢測作鎖定目標的篩檢— 此法較精確但也較費時。其次，未能對市面上不同快篩檢測試劑的效用進行研究，進而累積庫存。

這導致檢測試劑不足，結果便是大量的檢測樣本堆積，阻撓指揮中心作即時、明確的疫情走向判斷。

專家另指出，在這波本土疫情爆開前，台灣把輕症病患送進設備最優良的醫院病床照料，以致醫院現在面對大量重症病患湧入顯得措手不及。

另一是「文化」問題，陳時中領導抗疫紀錄輝煌，聲望如日中天，使其他公衛專家不敢「逆時中」，也阻撓地方官員因應疫情時主動出擊。

去年成功防堵病毒擴散的一些做法，例如鉅細靡遺追蹤接觸史，有助於阻止小型群聚感染，但現在對抗傳染潮迅速蔓延已顯得吃不消。

台灣過去抗疫成就不容抹煞，但此刻亟需不同的技術組合。在抗疫作戰第一回合，嚴謹遵守程序是有益的，但現在應以速度和彈性至上。所幸政府從善如流，不再反對企業對員工進行快篩檢測，此舉應可促成更大規模的篩檢。

疫情 檢測 篩檢

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