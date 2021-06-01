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朱學恆送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力

記者蔡晉宇／台北報導
名嘴朱學恒今送四盆喪禮花籃給指揮中心。圖／取自朱學恒粉絲團
名嘴朱學恒今送四盆喪禮花籃給指揮中心。圖／取自朱學恒粉絲團

民進黨發言人簡舒培今天表示，今天看到網路名嘴朱學恆送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，此行為抹煞了疫情指揮中心、第一線防疫人員，這一年多來沒日沒夜的努力付出，請朱學恆不要如此操作。

簡舒培指出，依照台灣民間習俗觀點，送「喪禮」花籃的行為，可視為詛咒之舉，朱學恆這樣的行為，不僅違背了台灣人的善良與厚道，更如同疫情指揮中心指揮官陳時中今天記者會上說，防疫期間大家都很忙，做正規的事就好。

簡舒培指出，去年疫情開始蔓延全球各地，因為衛福部及早發現提前預備、全體國人的團結付出，大家彼此犧牲一些生活上的不便，而中央疫情指揮中心、以及第一線防疫所有辛苦的同仁，在這一年多來，日以繼夜堅守疫情防線的努力，口罩在臉上印下深深的烙印，隔離衣下濕透了的衣服，甚至擔心感染家人，選擇不回家，才能夠讓台灣這一年多以來，能夠如常地生活，經濟可以維持穩定成長。

簡舒培說，當全球仍處於變種病毒持續侵襲，台灣疫情升溫的關鍵時刻，最需要的就是全民團結一心對抗病毒，現在只有全體國人齊心抗疫，相互關懷，而不同的政治立場，都可以理性討論解決，來面對疫情難關的挑戰。

疫情 台灣 防疫

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