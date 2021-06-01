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200萬劑疫苗6月底前抵台 大規模接種計畫2日公布

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200萬劑疫苗6月底前抵台 大規模接種計畫2日公布

中央社台北1日電
台指揮中心指揮官陳時中宣布，近日已依各縣市需求量，完成26萬劑新冠肺炎疫苗配送，因應6月底前將有200萬劑疫苗抵台，明天公布大規模接種計畫，加速施打。(中央社)
台指揮中心指揮官陳時中宣布，近日已依各縣市需求量，完成26萬劑新冠肺炎疫苗配送，因應6月底前將有200萬劑疫苗抵台，明天公布大規模接種計畫，加速施打。(中央社)

台指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近日已依各縣市需求量，完成26萬劑新冠肺炎疫苗配送，因應6月底前將有200萬劑疫苗抵台，明天公布大規模接種計畫，加速施打。

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心上周起分批配送41萬劑阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎疫苗到各縣市，首批配送15萬劑，但因高雄市獲分配疫苗比疫情嚴峻的新北市還多引發爭議，第2批、約26萬劑疫苗分配狀況備受關注。

指揮中心今天公布26萬劑疫苗配送狀況，台北市獲配5萬4000劑最多，其次依序為新北市3萬9000劑、台中市及高雄市均為2萬7000劑、台南市1萬6000劑。

陳時中下午在疫情記者會中表示，第2批疫苗之所以這樣分配，主要是根據雙北市第1到3類人員、第1劑接種率達百分百所需數量，並將雙北市以外第1類人員接種率達百分百的數量都補齊，達到防疫人員全面接種目標。

至於其他疫苗何時到貨，陳時中說，疫苗配送進度絕非他能決定，國際間也出現搶貨狀況，只能確定洽購到的2000萬劑疫苗都有相關分配期程，6月底之前預計會收到200萬劑疫苗，會努力促使疫苗來台、儘速施打，指揮中心也已經做好大規模施打計畫，明天將對外公布，確保每批疫苗一進來就能盡快施打。

另外，根據指揮中心最新統計，昨天共有3萬4315人次接種新冠肺炎疫苗，累計46萬1647人次；疫苗不良事件方面，新增18件不良事件通報，其中2件為其他疑似嚴重不良事件。

其他嚴重不良事件方面，1例為接種後隔天出現頭部劇烈疼痛、後頸痛、四肢麻及無力、呼吸困難而至急診就醫，目前已緩解，但接種第4天又出現頭痛、後頸痛等症狀再次就醫，第7天發生抽筋等症狀， 經急診就醫，目前住院診治中。

另一例為接種後10分鐘感到胸悶與呼吸急促，疑似嚴重過敏反應，給予立即診治，同日續發生嘴唇發紺，全身皮膚癢但未起疹、心悸、胸悶等而至急診就醫診治，目前症狀緩解返家休息，將持續追蹤。

疫苗 疫情 新冠肺炎

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