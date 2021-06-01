專家：台疫情爆發 凸顯「本土零感染」防疫策略難長久

台灣在5月15日將防疫警戒標準提升至第三級。(美聯社)

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Benjamin Cowling）1日說，台灣 新冠疫情 爆發帶來的教訓是，以本土社區零感染為目標的防疫策略，從長遠來看恐無法持續。

在近來病例數暴增以前，台灣過去一年多來通報的病例數相當少，且大多數是境外移入病例，這也讓台灣的日常活動基本上得以照常進行，島內防疫措施也贏得國際讚譽。不過，高本恩認為，這讓台灣「完全容易受到」變種新冠病毒的影響。

高本恩告訴CNBC說：「可能只有不到1%的人口自然感染，因此自然免疫，而且接種過疫苗 的人不到1%，因此他們幾乎完全容易受到感染。

高本恩還表示，台灣將很難控制最近的疫情，並稱由於台灣檢測能力還不夠強，疫苗接種進展緩慢，當局恐需要實施更嚴格的社交距離措施。「這對亞洲其他也在嘗試這種消除策略的地區是個警告，它不一定能長期持續。」

他並指出，台灣跟亞洲許多地區的國家一樣，也面臨到新冠疫苗取得的挑戰。台灣面臨的部分障礙是政治上的，「將疫苗運往台灣涉及很多政治因素。我認為他們能做到此事，但他們現在無法讓夠多的人打到疫苗來阻止當前疫情，必須使用社交距離和封鎖措施來因應。」