疫苗試驗主持人：高端未解盲 不解政府為何下單

高端疫苗二期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民。謝思民／提供【作者：謝柏宏，日期：2021-06-01，數位典藏序號：20210121215201459】

台灣疫情嚴峻，疫苗 討論聲浪愈來愈大，高端疫苗二期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民在臉書 上表示，不能理解為什麼還沒解盲成功，政府就先下單500萬劑。不過，謝思民的臉書後來關閉。

本報系經濟日報報導，謝思民日前在臉書上統整民眾的問題，澄清莫德納 、輝瑞、AZ疫苗都有做三期人體試驗，並建議政府若今年要達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。

謝思民在臉書粉專「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」發文指出，莫德納、輝瑞及AZ疫苗在去年8月後就陸續開始做第三期人體試驗了，不過並非「做完」第三期試驗才上市，而是因應疫情急迫性，以期中報告審查並先行上市，所以才叫做「緊急授權（EUA）」。

謝思民並表示，有些人的發言看似支持國產疫苗，但若引用到錯誤資訊，只會對國產疫苗幫倒忙，「感覺就像外行人在硬護航些什麼，加強了民眾對國產疫苗的陰謀論。」

另據台灣中國時報報導，指揮中心昨在記者會上拿出手板指目前無論是AZ、莫德納、BNT，通通都沒完成第三期臨床試驗，且一、二期受試人數遠小於國產疫苗，因此給國產疫苗「緊急使用授權（EUA）」也沒有問題。政大副教授劉宏恩臉書痛批指揮中心大玩話術又不誠實，民眾對政府的信任愈來愈動搖。

身兼疾管署人體研究倫理審查會委員的劉宏恩昨在臉書發文：什麼是話術？把「臨床試驗毋需第3期完全做完」講成「臨床試驗毋需進行到第3期」，就叫做話術；什麼是誠實？明明並非比照美國食品藥物管理局（FDA）國際標準來審查國產疫苗緊急許可，那就明白承認自己的標準比較寬鬆，不可以說自己的標準跟他們同樣嚴格，否則就是不誠實。

劉宏恩指出，美國FDA公告的新冠疫苗緊急授權許可申請標準，第4頁明白要求，申請廠商須提供臨床試驗第三期得出清楚明確的有效性與安全性數據，才可能獲得許可。BNT疫苗有臨床試驗第三期4.4萬人受試數據；莫德納有第三期約3萬人、嬌生有第三期約4.4萬人、AZ也有第三期約2.4萬人受試數據，才各獲得美國FDA及歐盟同意其申請。

謝思民表示，11位醫學中心的國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗根本沒有所謂的「有沒有信心」，一切都要讓科學數據說話。

至於有關政府為了發展國產疫苗，故意不進口歐美疫苗的陰謀論，謝思民表示這是政府決策的問題，醫師只負責科學部分。不過他也指出，就算兩個國產疫苗將來都通過緊急授權上市，國產疫苗的產量在今年仍不及所需，建議若要在今年達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。

謝思民最後表示，能理解政府為了安定民心而有所宣示，但若因此在網路上引來陰謀論、炒股說，進而失去國產疫苗研發過程的公信力，甚至為疫情險峻背黑鍋，這樣相當可惜，「疫苗發展是科學，成功就成功，失敗就失敗，一翻兩瞪眼，沒什麼好護航，也沒什麼好陰謀論。」

利多出盡？ 高端跌停鎖死

政府宣布與高端疫苗、聯亞生技簽訂預購合約，將分別採購研發中的新冠疫苗各500萬劑，原本是接到大訂單的大好利多，但昨天開盤高端卻出乎意料的直摜跌停鎖死，法人認為，這反映資本市場上對於國產疫苗的前景並不看好，更擔憂可能是多年前基亞事件重演。

2014年，高端的母公司、原本的生技股王基亞，宣布肝癌新藥三期臨床解盲未達療效指標，隨即出現連續廿根跌停板，股價一路由400元以上至跌破80元，母公司背負著「前科」，這也是市場對高端信心不足的關鍵因素。