陳時中稱一、二期人數比國外多 醫打臉：沒說清楚

指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

國產疫苗 未進行三期臨床試驗，連二期臨床試驗也尚待解盲，中央流行疫情指揮中心急著「預簽」採購合約，安全和有效性備受外界爭議。指揮官陳時中 昨解釋，台灣 在臨床試驗一、二期即「擴大試驗」，第二期包括老年人口做了近4000人，比國外一、二期人數多出很多，若能通過二期臨床試驗，就不會有安全性問題。

指揮中心強調國外三大上市疫苗通過緊急使用授權（ＥＵＡ）時，均只有完成二期試驗；台大醫院感染科前醫師林氏璧表示，指揮官陳時中沒有說清楚的是，人家是第三期已經做到一定程度，有了初步成果才給ＥＵＡ。

林氏璧說，目前在美國獲准上市的三種新冠疫苗，都已針對數萬人做過第三期人體試驗，提出防護力等中期分析報告，確定效果後，才能向美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）申請緊急使用授權。以第一個獲得美國緊急使用授權的輝瑞／ＢＮＴ新冠疫苗為例，這支疫苗去年7月起對4萬3000多名志願者進行第三期試驗，去年11月18日發表中期報告，顯示防護力達95%；第二支莫德納新冠疫苗，也對超過三萬人進行第三期試驗，取得保護力94.5%

指揮中心專家小組成員、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，台灣要做到同樣程度可能得花上300億台幣，還需花上一到兩年去國外流行地區執行第三期研究。目前疫苗研發趨勢為透過比較抗體濃度來為疫苗確效，台灣國產疫苗正與接種ＡＺ者的血清抗體濃度進行比較，希望6月底前完成報告。

外界認為政府積極為國產疫苗護航，目的為了炒股，對此，陳時中鄭重否認，他說，上市公司與政府簽約，均需遵守保密條款，指揮中心不會公布採購價格，檢察官若想了解價格可以詢問。

至於指揮中心購買1000萬劑國產疫苗，預定7、8月供國人接種，但歐盟日前宣布，只有接種ＢＮＴ、莫德納、ＡＺ和嬌生等四款疫苗，才能獲得「歐盟數位新冠證明」，台灣疫苗未被國際「疫苗護照」所認可，打了之後，可能出不了國門；陳時中說，將對外提供國產疫苗效力、保護力等資料，積極爭取本土疫苗也能被納入國際疫苗護照認可，讓國人順利出國。