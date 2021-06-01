臉書大數據 蔡、陳心情憤怒比齊漲 陳變成負面聲量王

指揮中心指揮官陳時中。(圖：指揮中心提供)

據台北中國時報報導，疫情 發燒之際，國民黨青年部分析近兩周臉書社群討論「疫情」大數據，發現民進黨 過去的正面聲量如今正「雪崩」式崩盤，疫情指揮官陳時中 、蔡總統的心情憤怒比都大漲1.5倍左右，尤其過去被指抗疫首功的陳時中變成負面聲量王，朝野兩大黨的憤怒比也明顯綠升藍降。

青年部主任陳冠安說，上周3＋11決策曝光、疫苗爭議、篩檢與封城等防疫措施遭熱議，他比對5月16至22日、5月23至29日臉書社群對「疫情」的憤怒比從0.012小升到0.015，此現象呼應台灣民意基金會調查顯示過半民眾認為疫情危機屬「人禍」，無論陳時中、蔡英文或民進黨的憤怒比都顯著提升，顯示整體社群不滿蔡政府。

他指出，最驚人的是過去被稱抗疫第一功臣的陳時中，上周成為討論「疫情」最惹眾怒的政治人物，憤怒比從上上周0.038至上周變0.055，大增1.45倍，且個人獨佔「疫情」憤怒數近1/4，成為「負面聲量王」，尤其29日3＋11決策曝光，陳當天就收到近4.2萬個憤怒數，占一周四成左右。

其次，蔡英文的憤怒比也從0.034大增為0.052，約1.53倍，顯示蔡近期說詞不僅未獲人民認同，反引來更多罵聲；倒是退居二線的行政院長蘇貞昌總聲量微減，憤怒比從0.047降為0.042，但陳蔡蘇的憤怒比都高於平均3倍左右。

陳冠安說，國民黨總聲量增加2.3倍，憤怒比則從0.035降為0.03，意即增加網路討論且減少負面聲量比重；反倒民進黨總聲量成長1.45倍，憤怒比卻從0.034增為0.039。民進黨被討論的多，且負面聲量比重從過去與國民黨五五波，短短一周就超車。再從陳、蔡的高憤怒比及上升趨勢來看，未來綠營可能持續陷入負面聲量風暴，成為蔡政府民意崩盤關鍵。

另據風傳媒報導，台灣本土疫情嚴峻，連日新增數百確診個案，中央流行疫情指揮中心日前開始公布「校正回歸」，引發爭議。網路媒體《網路溫度計》最新統計指出，新一波疫情下，指揮官陳時中與台北市長柯文哲的網路正負聲量出現黃金交叉，柯文哲持續領先，過往防疫話語權全在中央的現象，已然出現變化。