新聞評論/政府無視人命「血疫苗」寫實劇正在上演

蔡英文總統去年曾親訪高端疫苗公司，最近更多次以國產疫苗7月可望提供國人接種，引發外界諸多質疑。(取自臉書)

新冠肺炎致死人數破百之際，根據TVBS的最新網路民調，81%民眾贊成購買BNT疫苗 ，願意施打疫苗的比例更超過九成。雖然廣大民意表態，但在衛福部疾管署昨天宣布已與高端、聯亞簽約，各購買500萬劑國產疫苗之後，蔡政府似已鐵了心並不打算「讓最多人民在最短時間內施打獲國際認證疫苗」，也宣告一場以人民生命為「拍攝基金」的「血疫苗」寫實劇正在上演。

目前國人對於國產疫苗的最大疑慮，就是二期都還沒做完、遑論進入三期實驗。中央疫情指揮中心說，由於生產疫苗原料短缺，生產、檢驗程序至少需要二到三個月，因此採用預購的模式，採購國內外廠商的疫苗，以預先保有所需的疫苗數量，維護國人健康。縱有其理，但消極以對國際已經三期或完成三期的疫苗、卻積極預購還不知國際認證在那裡的國產疫苗，卻是不爭事實。

指揮中心又說，疫苗自製自用是國家既定政策，未來新冠病毒流感 化是必然的趨勢，國家必須掌握疫苗，作為戰略物資。話雖沒錯，但如今台灣面臨的可是疫苗不夠、死亡人數持續增加的緊急情況，新冠病毒流感化更是未來式，此時此刻，不思如何快速取得已獲國際認證的疫苗，反先以此為由搶先預購並無他國表態要買的國產疫苗，不覺得那裡怪怪的嗎？

於此蔡政府對疫苗早有「定見」、不斷釋出國產疫苗利多訊息之際，只見相關疫苗股價 一路暴衝，原股東以及「提早布局」的投資人大有斬獲、獲利驚人。但未來一劑疫苗是以多少錢賣給政府？如果蔡政府以「技術卡關」方式使人民只能被動打這些還未進入三期的國產疫苗，那麼必須投入巨資的第三期試驗費用廠商會否抵還？迄今仍未見說明。也難怪檢察官林達會質疑「政府出錢，人民捨身，疫苗公司營收和股價獲利究竟會歸於誰？」

國產疫苗會引起那麼大的爭議，問題再簡單不過：蔡政府並未給予人民選擇已獲國際認證疫苗的自由，反而對於還在進行二期的國產疫苗給予種種「通關禮遇」，更已造就了不知多少炒疫苗股爆發戶。如此得來的國產疫苗是不是「血疫苗」？人民心中自有答案。