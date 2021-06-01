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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

黑白集/疫苗荒謬劇 綠營的變種假訊 一一被拆穿

黑白集

台灣的防疫戰，已變成一齣看不懂的荒謬劇。大家都知道，要徹底擺脫疫情，唯有靠疫苗；但是，蔡政府似乎一籌莫展。現在，民間和地方各自努力要幫台灣外購疫苗，蔡政府卻千方百計刁難。

伴隨著台灣的疫苗困境，網路上也傳出一波波有關疫苗的「假訊息」，傳得又快又廣，比變種病毒還厲害。當第一波假訊息如「中國要賣瑕疵疫苗給台灣」、「BNT疫苗是中國加工」被拆穿後，後一波假訊息如「全世界疫苗都只做完二期」、「國產疫苗是美國提供技術」隨即接手，讓人目不暇給。

這些假訊息均屬綠營訊息供應鏈之傑作。如「美國提供技術」，先由親綠網紅發動，政府高層接力再放話給媒體。又如「國外疫苗都只做二期」，由民進黨網路社群中心主任范綱皓帶頭；至於「BNT是中國加工」，則由民進黨公職、民代一起來，即使莊人祥澄清後，陳時中仍跳回原點。中央廚房的口徑，還真是一體成型。

有趣的是，台灣畢竟「高手在民間」，各路豪傑立刻一一戳破假訊息，讓綠營高官、網軍無法招架。正因如此，指揮中心每天上午的「打假」記者會，只好悄悄迴避假訊息議題。

蔡政府全力阻擋及抹黑國際疫苗，卻簽下二期臨床還沒通過的本土疫苗合約。荒謬劇背後的用意，至此也一目了然了。

疫苗 台灣 中國

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