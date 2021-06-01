衛生署前副署長賴進祥：民間可買疫苗 不必藥商申請

前衛生署副署長賴進祥以《藥事法》第48條指出，疫情嚴峻時，民間可逕自買疫苗，不必由藥商提出申請。 (本報系資料照片)

多個民間團體有意捐贈疫苗 ，繼前衛生署長張鴻仁批評指揮中心在整體採購疫苗過程中犯了許多錯後，前衛生署副署長賴進祥也以《藥事法》第48條指出，疫情 嚴峻時，民間可逕自買疫苗，且緊急時不必封緘、檢驗，也不必由藥商提出申請，強調該法條是18年前SARS時，為了救命所修訂而來的。

據中國時報報導，賴進祥2014年與陳時中同任衛生署副署長，他表示，SARS時有感於病毒變化快速，什麼事都可能發生，不可能完全按步驟來，才修訂藥事法第48-2條，為了預防、救治生命；且台灣尚無適當藥物時，可「專案核准疫苗進口」。

賴進祥指出，該法特別規定，不需藥商申請藥品許可證，也不須再經過封緘檢驗等繁複程序，同法51條也對緊急專案採購疫苗，訂有「疫苗可例外開放」，由其他機關或民間企業逕行採購，並向民眾說明風險即可。

「不是法令限制的問題，是指揮中心決心的問題！」賴進祥表示，法律早就授權，救命為先，疫情燒一天，社會成本、經濟代價、人命都危急，衛福部應盡快通關，讓有能力買到疫苗者盡速進口。若衛福部擔心外開放造成分配不均，也可考慮徵收全部或部分疫苗並統籌分配，再給予補償，這些都有法律依據。

據中國時報報導，對於指揮中心指疫苗應由中央統籌簽約並安排施打流程，前衛生署食藥局長、陽明交通大學副校長康照洲也表示，疫苗分配、施打順序等接種作業可由中央規畫，但若民間團體買得到疫苗，「中央沒道理阻擋！」畢竟台灣可能因國際政治因素無法由官方出面採購，不如透過第三方民間團體試試，中央只要確保買到的是正品即可。

康照洲表示，我國目前僅規畫3000萬劑疫苗，雖已足以達到群體免疫，但戰略仍稍嫌保守，相較之下鄰國日本、韓國為確保疫苗需求銜接都超量購買。

據本報系聯合報報導，鴻海創辦人郭台銘 的永齡基金會將委託合格廠商，向政府提出申請500萬劑德國BNT生產的疫苗採購，最晚明天交件給衛福部。據悉，未來可能採取「三方模式」，疫苗直接由德國出貨，500萬劑掛在上海復星的額度。

根據了解，郭台銘已與民進黨達成一定默契，若郭台銘拿出文件都符合指揮中心規定，放行的機率很高；模式則可採日前民進黨立院黨團總召柯建銘透露的方案，疫苗直接由德國出貨，而500萬劑疫苗就掛在上海復星的額度。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，目前依照主管機關所要求提出的八項文件內容，因除了公文書寫外，其八項內容有許多部分都要確認一些「執行的可能性」，所以不光是文字撰寫，也需要一些時間去了解執行狀況，「還需要一些努力」。

佛光山國際佛光會行文衛福部表達將捐贈50萬劑美國嬌生疫苗，昨天已與中央流行疫情指揮中心建立聯繫窗口；國際佛光會中華總會長趙怡接受自家平台「人間社」訪問提到，政府在這三天調整政策，釋出很大善意，「只要政策不再變動，相信可以加速疫苗採購的步伐。」