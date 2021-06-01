+347 疫情趨緩 專家：可能低估

Rt值下降 疫情有望反轉 製表／醫藥組、政治組

台灣 昨天新增274例本土個案，加上校正回歸本土個案73例，總計347例，這次本土社區群聚感染累積7225人確診，另增15例死亡，年齡均超過60歲，其中四人死後才確診。連日來確診者人數下降，指揮官陳時中 表示，觀察趨勢圖表發現，本波本土疫情 已漸趨緩，朝向可控範圍前進，是比較好的情況。

陳時中表示，5月15日雙北提升至第三級警戒，19日全國提升到第三級警戒，5月13至15日「有效基礎再生數」（Rt值）高達15，等於一個感染者可以傳給15個人，到了5月30日降至1.02，明顯降低許多，未來兩周希望把數值降到一以下，現在正值臨界點。指揮中心發言人莊人祥說，如果「有效基礎再生數」降至一以下，代表疫情將有反轉跡象。

指揮中心專家諮詢小組成員、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎沒有這麼樂觀，他表示，社區內部可能還有許多確診者尚未被找出來，因此，Rt值可能被低估，如果確診人數持續下降，到了6月14日變成兩位數，單日新增個案少於100人，才能比較安心。

每天確診數上上下下，李秉穎建議，持續觀察個四、五天，如果每天均在2、3百之間，且成緩降趨勢，6月14日個案數如果只有兩位數，代表全國三級警戒防疫措施可能奏效。

在本土個案347例中，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。澎湖縣出現首例確診個案，目前外島只剩金門縣零確診。

分析感染源，293例有雙北活動史，其餘縣市54例中，二例有萬華活動史，46例已知感染源，六例關聯不明。