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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

柯：政府不應優先考慮生技業者利益

台灣新聞組／台北1日電
台北市長柯文哲說，政府要去考慮國家最大利益，而不是考慮兩家生技產業的最大利益。圖：北市府提供
台北市長柯文哲說，政府要去考慮國家最大利益，而不是考慮兩家生技產業的最大利益。圖：北市府提供

國產疫苗廠高端及聯亞第二期試驗皆未完成，但衛福部已與兩家廠商簽訂合約，每家採購500萬劑，從中央民代到地方首長，就連專業醫師都提出質疑。台北市長柯文哲說，政府要去考慮國家最大利益，而不是考慮兩家生技產業的最大利益；朝野立委則要求，徹查高端疫苗的相關持股，有無涉嫌內線交易或政治獻金。

柯文哲說，國外三期做完的疫苗有明確價格，馬上可以買，政府卻要等二期沒做完的國產疫苗，現在到底中央是要保護本島生技產業，還是保護本國人民的生命？政府要講清楚。

新北市長侯友宜表示，國產疫苗可能要等到8月，民眾還能再等兩個月嗎？台中市長盧秀燕則說，中央不要再畫大餅，6月就給全民打疫苗。

民眾黨立委賴香伶指出，衛福部趕在上周五跟高端、聯亞簽約，周日發布訊息，昨天早上大家都在猜，股票是不是要大漲？「政治操作鑿痕相當清晰，應盡速公開採購細節。」

民眾黨立委張其祿說，高端過去一年半ＥＰＳ（每股純益）都是負值，但股價居然漲了十倍，「高端的背後是誰，這以後再慢慢說」，如今二期試驗尚未完成，政府搶先採購，民間跟地方想跟國外買疫苗，飽受刁難，國人的生命安全比較重要，還是企業套利比較重要？

對於蔡英文總統澄清，相關政務人員絕對沒有炒股；張其祿說，執政黨應徹查有無炒股及相關利害關係，並提出證據自清。

時代力量黨團發表聲明，衛福部應立即對外公開說明，採購國產疫苗判斷依據及單價為何？針對高端急著發出重訊揭露簽約一事，未揭露合約採購價格，資訊不完整，金管會應立即對外公開說明。

民進黨立委高嘉瑜昨說，陰謀論很多，不願看到中傷政府，應該自清，要看有無人買高端股票，「公布是好事，可正面回應。」

民間自購國外疫苗呼聲越來越高，全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、三三會等八大工商團體昨天發表聯合聲明，建請政府協助廠商進口疫苗，呼籲對民間進口疫苗，政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低可能之進口障礙。工商協進會理事長林伯豐表示，不論是企業購買進口疫苗，或是國產疫苗，若要讓民眾接種，必須是世界衛生組織（ＷＨＯ）認可的疫苗。

疫苗 股票 柯文哲

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