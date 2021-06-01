蔡英文：沒擋民間買疫苗 沒炒股

蔡英文總統針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。(記者陳正興／攝影)

疫情 吃緊，政府採購疫苗 不力，企業與民間團體要自購疫苗又屢遭阻擾，政府被質疑押寶國產疫苗不合理，外界也質疑有人藉國產疫苗炒股。蔡英文 總統昨天親上火線表示，政府做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，如果有提出具體指控，會依法嚴查；如果沒有證據，也不應該用捕風捉影方式抹殺專家投入疫苗研發的努力。

對於各界關心進口疫苗的進度，蔡英文強調，政府各部門每天緊盯、催促下訂的近2000萬劑國外疫苗，能夠早一天出貨，「政府很樂意和民間一起努力，確保疫苗是安全合法，絕對沒有阻擋問題」。

蔡英文表示，以現在國際疫苗供給情況，如果沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡受到影響，因此擁有國產疫苗是國家戰略優先項目，也是世界主要國家全力衝刺的目標。

針對民間團體採購疫苗，指揮中心原本提出兩大原則，其中包括需由中央與藥廠直接簽約，被外界視為中央「刁難」。府院這兩天連續出面滅火，指揮官陳時中昨天也鬆口表示，購買疫苗，簽約很繁瑣，政府可以提供服務，「簽約並非一定由中央執行」，民間自己簽約，也是可以討論的，將在法規內，想辦法解決這個問題。

不過，對蔡英文昨天談話，國民黨主席江啟臣批評，好不容易總統出面講話，卻沒有談到任何重點；政府高喊「超前部署」超過一年，卻還是發生篩檢量能不足、ＳＯＰ欠缺、疫情統計落後，與醫療檢疫體系緊繃的問題，也不見總統有任何解釋或道歉。

蔡英文說，最近熱心宗教團體、企業、民間組織及地方政府也幫忙找國外疫苗供給，宗教團體將由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，政府會和民間共同努力，爭取更多疫苗。行政院長蘇貞昌昨天上午召開「行政院疫情會議」，也指示疾管署以最快速度審核疫苗來源。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，蔡英文昨日於總統府，就新冠肺炎防疫與疫苗事務發表談話，正面回應外界流傳的國產疫苗炒作股票質疑。

這是繼5月18日，蔡英文協同行政院長蘇貞昌視導中央疫情指揮中心，聽取高端與聯亞兩家國產疫苗公司簡報疫苗研發與量產進度，時隔13天後，蔡英文再度針對國產疫苗公開發表談話。18日當天蔡英文聽完簡報後表示，期盼能在7月底以前供應第一波國產疫苗。而隔天的5月19日，中央疫情指揮中心就宣布全國進入三級疫情警戒。

對於有人質疑國產疫苗有炒股、不當利益等問題，蔡英文嚴正聲明，相關財產申報資料都是公開透明的，大家可以查證，他們也進行內部清查，相關政務人員均無炒股問題。若有人提出具體的指控，歡迎提出證據，一定會依法嚴查，絕不容許政府決策公信力遭受挑戰，但她也說，若無證據，也不應用捕風捉影的方式，抹煞專家投入研發疫苗的努力。