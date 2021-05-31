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我可能無法再照顧您了…台北確診者心痛告白失智母

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「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

記者張睿廷／新北報導
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我兒子呢？我要找兒子」台北慈濟醫院一名80多歲的失智確診患者林奶奶(化名)，入院後每天都重覆說著這句話，護理師在新北衛生局協助下，找到同樣因確診住在另一家醫院的兒子，母子倆終於通上電話，兒子知道自己病況差，擔心撐不過這關，叮囑母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，讓老媽媽、身旁的護理師聽著聽著眼眶都泛下淚水。

林奶奶與兒子日前相繼確診，他們在家中等待衛生局通知，不料兒子病情急轉直下，救護人員獲報趕緊將他送到醫院救治，他希望能帶著失智的老母親一起住院，但因醫療量能有限，救護人員只能婉拒他的要求，過了幾天，老母親也被防疫專車送往慈濟醫院治療。

林奶奶住院後，每天都喊著「我兒子呢？我要找兒子...」，但醫護人員沒辦法從老奶奶口中得知兒子訊息，幾經波折，終於從衛生局那邊獲知兒子也在另一家醫院就醫，社工替林奶奶買了充電器後，打電話給兒子。

兒子接起電話，氣若游絲地說「媽媽，你現在都不要講話，你聽我說，我以後可能沒辦法再照顧你，所以你要聽醫生、護理師的話，人家說什麼你就做什麼，我真的沒辦法照顧你了，你不要吵、不要亂，要好好照顧自己，要像小朋友一樣乖乖的。」

林奶奶回「那我可以打電話給你嗎？」聽到母親的問句，兒子選擇沉默，他給不了承諾。他請母親將電話拿給護理師後說「我媽媽沒辦法照顧自己，要麻煩你們多多費心。」

後來兒子疑似因為病情惡化，老奶奶怎麼打電話，都沒有人接，直到又過了2天，兒子的電話終於接起，原來他的病情在救治後，出現好轉，護理師大喊「大哥你要加油， 你媽媽在等你。」

兒子聽到加油聲，忍不住掉下眼淚，在護理師團隊的協助下，母子終於透過視訊電話見到對方一面，兒子不斷向林奶奶說「你要吃飯、吃飽，好好照顧自己」，眾人在旁看著都祈禱，母子倆能順利度過難關，康復後在家中重新團員。

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