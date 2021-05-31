台疫情趨緩？醫估死亡率一個月後才會降

本土疫情嚴峻，5月11日迄今7225確診，20日累計112人死亡。圖為31日台北下著雨，民眾撐傘戴口罩過馬路。美聯社

本土疫情 嚴峻，5月11日迄今7225確診，20日累計112人死亡，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科指出，目前重症住院超過千人，死亡率仍處於上升期，預估1個月後，死亡人數才有機會下降。

31日新增15例死亡個案，年齡介於60多至90多歲，多有慢性病史。張科表示，確診者中，65歲以上占了快4成，共病多，以致死亡率較高。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉31日於節目「有話好說」上表示，分析現有數據，確診者在第一周多屬輕症，第二周約兩成患者病況急轉直下，出現嚴重呼吸道症候群，如果沒有獲得妥善治療，病況持續惡化，因此，醫療量能是否充足將決定未來死亡率高低。

新光醫院感染科主治醫師張藏能預估未來死亡率會下降，因為近幾日本土新增個案與校正回歸 數較前一周下降，代表疫情逐漸趨緩，加上醫療量逐漸增加。未來死亡率若高出國際標準，代表醫療量能出現問題。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前共有1055人為嚴重肺炎及呼吸窘迫，如不分年齡層，重症比率為14.9%，60歲以上長者重症率高達27.5%。

為降低重症發生率，指揮中心追加訂購抗病毒藥物，以瑞德西韋 為例，從原本6千劑增訂至10萬劑，羅一鈞說，此藥物現階段供應無虞。