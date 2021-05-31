慈濟：會購WHO認證疫苗捐台 有好消息對外說明

慈濟基金會執行顏博文表示，透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前還在等待具體結果。（圖：慈濟基金會提供）

近日鴻海創辦人郭台銘、佛光會皆表態從國外採購疫苗 捐給台灣 政府，慈濟基金會今天表示，目前正努力透過多種管道，購買WHO認證、合法的疫苗，並會遵循中央政府規定和作業流程，若有好消息，會再對外說明。

針對慈濟能否協助政府透過管道取得新冠病毒疫苗一事，慈濟基金會執行長顏博文表示，基金會陸續主動或被動與有願意提供疫苗者洽談，碰到的問題和民間組織、宗教團體與企業一樣，因要打進人體內，衛福部對於疫苗品質、來源當然有所規範。

顏博文指出，慈濟基金會美國總會和聯合國相關組織團隊、其他世界宗教組織及美國政府等，長久以來皆保持良好互動，慈濟也透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前還在等待具體結果，希望能取得較好品質的疫苗。若有任何單位、民間、宗教團體取得原廠疫苗，慈濟也願意加碼認捐給民眾使用。

慈濟基金會至今已贈送近95萬8000件防疫物資，提供需要的人使用，志工協助打包寄出。（圖：慈濟基金會提供）

另外，慈濟基金會至今已贈送近95萬8千件防疫 物資，顏博文提及，在防疫行動有2大項，一是醫療防疫物資，已採購500台製氧機，能幫助中度確診者緩解症狀，呼吸器重症插管式在台灣購得30台；慈濟大學與中研院、公司合作，採購快篩試劑供需要的縣市使用。

顏博文說，根據醫療專家研判，台灣第三級警戒可能無法順利在6月14日解封，只要疫情沒有減緩，慈濟的防疫援助行動不會中止。