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台警戒3級2周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控前進

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫、許政榆、黃惠群／台北31日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（取材自指揮中心直播影片）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（取材自指揮中心直播影片）

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，短短三周確診人數就破7000例。但指揮中心指揮官陳時中表示，從圖表可以看到5月15日雙北三級，以及19日全國提升到三級警戒後，目前疫情朝向可控範圍前進，是比較好的情況。

陳時中表示，從經校正回歸的研判日圖表來看，5月21日達到最高峰，但這段時間的努力，案件數已逐漸減少。

到5月30日Rt值是1.02，最高時是5月13至15日左右，Rt值高達15。但經過雙北升三級以及全國提升到三級疫情警戒後，Rt值已經下降到1。未來兩周要積極維持這些作為，希望把Rt值降到1以下。

陳時中說，目前具體戰略方向是不斷滾動檢討三級警戒相關措施，不足的部分隨時檢討，希望發病到隔離的時間能縮短，縮越多疫情控制越好。

第三是降低重症發生情況，購買相關抗病毒藥物，減低輕、重症，降低醫療體系負擔，希望能降低可能被遺漏的病人或死亡個案。

陳時中說，這些層面希望大家一起努力，大家要持之以恆努力，口罩戴好手洗乾淨，不要家庭聚會外出聚會，不必要的外出聚會減到最。相關情色場所消費者自己不要參與這活動，沒需求就不會有供給，供給跟需求停下，對傳播鏈有阻擋效果，大家持續努力。

陳時中 疫情 台灣

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