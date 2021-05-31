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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

記者黃惠群／即時報導
台疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）
台疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）

台灣中央流行疫情指揮中心31日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為臺北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，臺中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

（圖：衛福部提供）
（圖：衛福部提供）

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案（案1778、2111、2616、2656、2658、2795、3143、4936、5698、5732、6803、7140、7277、8031、8134），共計為男性9位、女性6位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月28日，確診日介於5月17日至5月30日，死亡日期介於5月21日至5月29日。

指揮中心指出，新增4例境外移入個案中，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告。案8419、案8531、案8532分別為本國籍30多歲男性、50多歲女性及50多歲男性，分別曾於4月29日(案8531)、5月10日(案8419、8532)出現相關症狀，3名個案於5月29日自印度返臺，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。案8434為本國籍40多歲男性，5月14日自南非返臺，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，29日出現相關症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計502,354例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含466,018例排除)，其中8,511例確診，分別為1,137例境外移入，7,321例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另21例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096)移除為空號。確診個案中124例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（聯合新聞網）
（聯合新聞網）

校正回歸 疫情 防疫

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