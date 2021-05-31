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民愚癡、官保守、假好心 前官員沉痛：疫苗都歪樓了

記者邱宜君／台北31日電
台灣新冠肺炎疫情嚴峻，半個月已爆發將近七千例本土病例，近百人死亡，取得疫苗劑量卻只夠3.8%人口打第一劑。(本報資料照片)
台灣新冠肺炎疫情嚴峻，半個月已爆發將近七千例本土病例，近百人死亡，取得疫苗劑量卻只夠3.8%人口打第一劑。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，半個月已爆發將近七千例本土病例，近百人死亡，取得疫苗劑量卻只夠3.8%人口打第一劑。地方政府與民間企業想協助媒合洽購、直接捐贈，但中央流行疫情指揮中心態度始終相對被動，形成各說各話局面。前疾管局副局長施文儀痛心表示，過去一年台灣整體社會對國際疫情現實無動於衷，政府心態也太過保守、缺乏格局，結果現在疫苗採購這個嚴肅議題已經完全「歪樓」了。

施文儀表示，AZ疫苗剛來的時候，民眾對於疫苗安全性有遲疑，加上當時沒有疫情，大家不想副作用的風險。施文儀認為，這代表「民眾在世界疫情的局勢下，仍然愚痴」，明明看到變異株傳染速度這麼快、全世界死了那麼多人，卻無動於衷，連醫護人員都有挑三揀四的心態。

「中央雖有政治包袱，但還有很多方法可以去努力。」施文儀說，美國衛生部長阿札爾去年訪台時，他和前疾管局局長蘇益仁都曾說，「沒有談妥疫苗和試劑就白來了」，另也提醒要學習美國因應大規模感染的防疫方法，因為台灣全無經驗。這樣「逆天」的言論，卻讓他們被社會大眾斥責為「白目」。

「過去一年多，整個社會的心態就是靠勢，」施文儀表示，民眾靠指揮中心做得不錯，指揮中心靠民眾自己照顧自己，但真正到社區去看，就會發現，真正有做好自我照顧的比例並不高。施文儀表示，現在的疫情已經證明，新冠肺炎的疫情是不可能有辦法隱匿的，指揮中心的問題在於「沒發現」，不是隱匿，「當初說隱匿的人有出來謝罪嗎？」

施文儀表示，指揮中心對疫苗不是不認真，在外部確實有很多難言之隱，只能忍、不能說；另一方面，內部又要面臨是監察院和立法院對於疫苗採購態度，動輒控訴政府圖利商人。內外壓力之下，原本就保守的官員，就更趨於保守、缺乏格局。不只是官員，台灣過去五十年來在國際受到打壓，導致大部分台灣人的心態都很保守，更培養不出大格局、可以大刀闊斧、承擔批評的領袖或官員。

施文儀說，現在出來說要幫忙採購的熱心人士有兩種，一種是壞心，一種是真的好心，口水紛飛下，已經讓嚴肅的疫苗採購議題整個「歪樓」了，其實台灣人民不可能接受未受監督的疫苗，這是完全是假議題。

施文儀表示，台灣的疫苗一直分為三種，公費疫苗、自費疫苗、捐贈疫苗，民間捐贈疫苗供中央統籌分配，是行之有年的事，所以民間和地方都可以幫忙中央、一起努力。任何地方政府如果願意承擔作為中國一部份，藉此取得有效的好疫苗，買回來也必須接受中央統籌分配，因為現行法令不允許自買自用，也不允許接受未經審查、沒有監督的疫苗。

疫苗 台灣 疫情

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