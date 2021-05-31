+355 台確診近7000、死亡近百 陳時中：下周可初判疫情走向

台北市長柯文哲要求盡速完成防疫專案，打完剛到貨的2.2萬劑疫苗，不少警察、環保局人員臨時被通知接種，以致北市聯醫各院區出現排隊人潮，卻也增加感染風險。（記者邱德祥／攝影）

台灣昨新增266例本土確定病例，另加校正回歸本土個案89例，總計355例，另增10例死亡，本波本土疫情 已有6878人染疫，其中97人死亡。

針對部分縣市積極四級兵推，指揮官陳時中 表示，地方政府做演練，讓大家心中有譜，這是很好的事情，但目前先把三級警戒做好，四級封城「還言之過早」，沒有封城計畫，將依照疫苗 供應量，即時開放。但即使大規模施打疫苗，社區病例也難以清零。

昨增355例中，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，以及苗栗縣、台中市及彰化縣各九例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關一例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。加強版集中檢疫所總計收治1979人，包含新北市1184人，台北市593人，其他縣市202人。

昨天確診個案數字下降，陳時中說，經過兩周三級警戒，昨天個案數看起來似乎有點效果，「不過還有點言之過早」，下周應能初步研判疫情走向，至於三級將持續多久，還要看效果怎樣。

雙北市長昨天都抨擊中央疫苗政策，新北市長侯友宜向中央喊話，民間團體有意買疫苗，「別再刁難了啦，趕快一點啦」。台北市長柯文哲說，把人民生命當作重要事情來思考，不要奇奇怪怪的理由去搪塞。

陳時中說，「這兩天很多人反映，不管是企業也好，縣市政府也好，或一些民間組織積極尋找疫苗供應來源，我們表達我們的感謝，也歡迎啦！」總統府也發表聲明，強調「政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。」

總統府發言人張惇涵表示，對於相關申請案件，以及審查的進程，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌請中央流行疫情指揮中心必須全力投入處理，盡速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助。

三周暴增近7000名確診者，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，專家會議決議，即日起，無症狀、輕症等確診者或快篩陽性的民眾需居家隔離17天，期間將啟動電子圍籬與關懷機制。至於居家隔離書，則已授權醫院、快篩站開立。另緊急採購1萬5000個簡易血氧計，6月2日起，透過衛生局分送至居家隔離者。