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黑白集／死亡只是數字？陳時中怎可如此冷漠

黑白集
台灣新冠疫情死亡人數不斷攀升，陳時中每天仍以「疫情平緩」輕鬆帶過。（圖：指揮中心提供）
台灣新冠疫情死亡人數不斷攀升，陳時中每天仍以「疫情平緩」輕鬆帶過。（圖：指揮中心提供）

這波疫情，從5月11日迄今已6000多人確診，近百人死亡。面對死亡數不斷攀升，陳時中每天仍以「疫情平緩」輕鬆帶過。他麻木了嗎，為何對人命如此冷漠？

2月間陳時中還在立法院自吹自擂，誇稱「世界怎麼跟得上台灣」。誰料一轉眼，世界就豬羊變色了。即使如此，陳時中仍不改其大言不慚，繼續以其歐吉桑的「脫口秀」風格主持記者會，繼續信口開河。至於多少人確診，多少人送不進醫院，多少人不治，對他而言都只是個數字罷了。

作為民進黨的政務官，要練的基本功，大概就是這種死不認錯、睜眼說瞎話的本事吧！對蔡政府而言，誠實是不智的，欺瞞才是上策；道歉是軟弱的表現，硬拗才是維繫政權的最高祕技。無論執政上犯了什麼錯，都可以撒公帑來補洞；凡良心發現或露出愧色的官員，均屬無可救藥。也因此，詹順貴走了，陳吉仲留下；謝長廷轟不走，蘇貞昌下不來。

百姓忘了戴口罩，立刻開罰；網民轉發了什麼訊息，馬上移送。但短短三周近百人死於新冠，主事者每天照舊在那裡大發厥詞，把專家建言當成耳邊風。為華航擅開後門的高官和民代，依然面不紅、耳不赤，若無其事。

49死的太魯閣號事件，好歹有林佳龍負起責任。近百死的疫情，卻只能繼續擺爛嗎？

陳時中 疫情 台灣

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