政府刁難買疫苗 前疾管局長：不敢相信自己的眼睛

民間買疫苗 中央態度3日三變 製表／醫藥組

「笑話，民間疫苗 品質會有問題？」「這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」對於指揮中心一再想辦法卡民間團體採購新冠疫苗，陽明大學教授、首任藥政處長、疾管局長張鴻仁忍不住表示，真的不敢相信自己的眼睛，希望指揮中心別再亂扯法規，品質，安全。

中研院院士陳培哲也形容指揮中心「把人民的生命放在權力之後」、「這是一個非常傲慢的政府」。為了與政府力量抗衡，陳培哲建議立委推動「新冠肺炎 疫苗緊急輸入辦法」，只要是符合COVAX（新冠肺炎疫苗實施計畫）核准使用的疫苗，在最低的規範下就可引進使用。

張鴻仁說，前兩天，一位在佛光山當志工的藥界好友提及疫苗進口法規問題，他還很樂觀地回應，「直接發文給指揮中心，現階段任何有疫苗，法規不是問題。」藥事法第48之2條中，應緊急公共衛生之需，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入。

張鴻仁指出，任何人想進口疫苗，法規完全不是問題，可用藥事法，或以傳染病防治法來解決法規問題。對於歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，「要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准。」

沒想到指揮中心先提出「八大要求」，再說一定要中央簽約，讓守在電視前面看記者會的張鴻仁傻眼。「這次，我還真開了眼界！」張鴻仁說，難道食藥署沒有上網查看去年美國 FDA召開BNT疫苗審查會結論中有關安全性跟有效報告，我雖已離開政府17年，但法規怎麼變，原則是一致的。

前衛生署副署長、藥政處長蕭美玲同感困惑，她說，藥事法早已明文規定，若有緊急公衛需求，特定藥物可以專案准許進口，自然也包括緊急救命的疫苗。此時，民間團體願意盡力，且有管道可以購得國際原廠疫苗，指揮中心不應堅持由政府和原廠簽約等原則，應善用民間力量，共同防疫。

但陳培哲說，此一規定明定，專案准許進口的辦法由中央主管機關擬定。如果要與中央政策抗衡，只能由立委在立院推動「新冠肺炎疫苗緊急輸入辦法」，簡化引進流程。