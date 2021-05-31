新聞評論／政府拿不出疫苗 竟還不許民間自救

疫情嚴峻，政府拿不出疫苗，又不准人民自行進口疫苗自救，令人百思不解。圖為蔡英文總統。(本報資料照片)

台灣疫情 急劇升高，人民才發現政府說的防疫部署都是空話；包括疫苗 ，也只聞蔡總統和陳時中 不斷游移出包的保證。近日，地方政府和企業界皆表達有管道取得疫苗，佛光山所屬的國際佛光會更率先行文申請專案購捐疫苗。誰料，一度鬆口授權地方採購的指揮中心立刻髮夾彎，堅持必須由中央政府與原廠簽約並統籌分配。疫情嚴峻，政府拿不出疫苗，卻不准人民自行進口疫苗自救，這種腦筋何止是「孔固力」（意指塞滿水泥、固執）。

稍早面對地方自購疫苗的呼聲，陳時中曾說，只要「合乎規定」即可採購；但眼見果真有人提出，立刻改口稱須由中央統籌。目前，除了國際佛光會申請購捐美國嬌生疫苗，鴻海創辦人郭台銘已洽德國原廠購捐BNT／輝瑞疫苗，孫文學校總校長張亞中也聲稱獲贈上海復星代理的BNT疫苗和中國國藥疫苗。指揮中心原已公布專案輸入流程和八項申請文件，但次日隨即再加上「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩項原則，總統府也跟進背書。如此一來，不啻形同封殺地方自購疫苗的管道，也對民間購捐疫苗築起了路障。

國際佛光會秘書長釋覺培法師為此投書本報系聯合報，呼籲政府「但念蒼生之苦！」針對陳時中要求一切疫苗輸入須由中央政府統籌，釋覺培道出心中疑惑：「既然中央希望自己簽約，為何遲遲不去簽約呢？」「如果原廠不賣政府，是基於各種客觀政治因素，此時政府更應該感到『非政府組織』出面可得到解套的機會，更應該樂觀其成，不是嗎？」這些疑問，其實也是許多國人百思不解的事。

郭台銘近日親上臉書報告疫苗洽購進度，除澄清申請的是德國BNT原廠生產，直接空運抵台，該疫苗絕非大陸代工或分裝。然而，他顯然未料到政府會使出殺手鐧阻擋；事實上，蔡政府曾採購BNT疫苗向隅，現在卻仍堅稱要由中央政府與原廠簽約。郭台銘直言，這將增加他捐贈疫苗的難度。

陳時中就疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面，講了一堆須由中央政府簽約及統籌分配的理由，有些合理，有些則是瞎扯。疫苗安全當然是很重要的原則，但指揮中心用的是雙重標準：它手上僅有多國拒打的AZ疫苗，卻對美國嬌生疫苗和德國BNT疫苗設下拒馬，又對二期臨床尚無結果的國產疫苗大力肯定。疫苗的法律責任當然必須明確，但蔡總統對尚未解盲的國產高端疫苗逕自宣布7月開打，不僅凌駕實證醫學原則，也踐踏專家審查的法定流程，不是嗎？

至於接種部署，當然也是必要的防疫規畫。但從華航諾富特事件，大家看到指揮中心規定的機組人員防疫及接種順位，根本就是錯誤戰術鑄下的防疫破口；指揮中心所訂標準一點都不專業，已經被戳破了。何況，中央可以統籌疫苗施打，但簽約又何必由它代勞？堅持由中央政府與原廠簽約，只是蔡政府的心魔罷了，卻構成民間購捐的極大障礙。

大家記憶猶新，蔡政府曾繞過上海復星與德國原廠洽購，結果是破局。不論是什麼因素所致，蔡政府一則膨脹了政府的交涉能力，二則藐視國際經貿的代理法規；如今它想要再硬幹一回，就能得逞嗎？這是莫名的反中情結作祟，或是無謂的面子至上主義？

疫情蔓延，死亡陡升，在在有賴更快、更有效的疫苗紓解。政府無能救溺也就罷了，它還要阻止人民自救。這個政府真的只顧反中、只要面子、只要集權，就可以不管疫情、不顧人命？