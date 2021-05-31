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雙北喊話快進疫苗救命 郭台銘捐500萬劑BNT拚3天內送件

台灣新聞組／台北31日電
台北市長柯文哲表示，全球已打了18億劑疫苗，既然政府預算編了，就應快去做完。（圖：台北市政府提供）
台北市長柯文哲表示，全球已打了18億劑疫苗，既然政府預算編了，就應快去做完。（圖：台北市政府提供）

雙北市長對中央處理疫苗的態度很有意見，昨天紛紛開砲。侯友宜說，有民間企業、宗教團體要買疫苗，盼中央不要再刁難，趕快進口疫苗救苦救命；柯文哲也說，全世界已打了18億劑疫苗，呼籲中央「把人民生命當做重要事情思考，不要用奇奇怪怪理由搪塞」。

有意捐疫苗的鴻海創辦人郭台銘昨晚在臉書表示，永齡基金會一定會委託合格廠商向政府提出申請500萬劑德國BNT生產、包裝的疫苗，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中，將在72小時內拚文件。 

新北市確診個案累計3309例，醫療量能吃緊，市長侯友宜昨主持防疫應變會議後記者會，語帶哽咽地說，越來越多慢性病長者原本輕症卻瞬間轉重症「送加護病房一下就走了」，不管怎麼拚醫療量能，「開病床的速度趕不上送進來的速度」，除了病床，也要拚疫苗，不然會有更多民眾眼睜睜看家人離去。

有民間企業、宗教團體要買疫苗進口，新北市長侯友宜30日呼籲中央不要再刁難。（圖：...
有民間企業、宗教團體要買疫苗進口，新北市長侯友宜30日呼籲中央不要再刁難。（圖：新北市新聞局提供）

侯友宜數度重複要求中央買疫苗「卡緊欸」（快一點），大家都在等，並重申他對疫苗的三個要求，速度快、數量夠與品質好，只要全台同心合作，趕快把好的疫苗買進來最重要。

台北市長柯文哲昨天表示，全世界講得出名字的疫苗包括BNT、AZ、嬌生、莫德納等六支，扣除中、俄疫苗也還有四支，現在全世界已打了18億劑疫苗，老百姓不是傻瓜，政府做什麼應該想清楚，應該要將人民的事情，當一件重要的事情處理。

柯文哲說，既然疫苗要有預算，中央也編了，世界也已有好幾億劑疫苗，中央就應該趕快去做完。他不曉得原廠疫苗的定義，但老百姓也不是傻瓜，「很多理由就只是個藉口」。

疫苗 侯友宜 柯文哲

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