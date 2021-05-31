買國產疫苗 政府已與2廠簽約

圖為副總統賴清德年初參訪「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」，關心新冠肺炎疫苗研發進度。(圖：總統府提供)

疫苗 成為防疫關鍵，外界質疑，政府是否押寶國產疫苗，才硬卡民間採購國外疫苗，指揮中心指揮官陳時中 表示，去年6、7月就訂出疫苗布局基本方向，包括爭取國內代工授權製造、國外採購，及發展國內疫苗等三管道，除了採購國際疫苗兩千萬劑，也與兩家國產疫苗廠簽訂採購合約，並無押寶之說。

陳時中30日在記者會承認與兩家生技公司簽訂預購合約。指揮中心發言人莊人祥也證實，疾管署於28日與高端、聯亞簽約，兩家合約相同，均採購500萬劑，另加五百萬劑開口合約。換言之，中央採購國產疫苗數量最多可達2000萬劑。

BNT疫苗並未通過緊急使用授權，為何會被放在指揮中心「疫苗接種須知暨意願書」中，並寫著「通過我國緊急授權」，而日前資料又在網站消失，引發爭議。

陳時中解釋，前一波曾跟BNT談合約，雖有延遲，但沒有放棄希望，今年1月底接到COVAX告知，將配發9萬5000劑輝瑞 疫苗，因此，先在疫苗接種書寫了相關字句，但5月3日COVAX通知說無法提供輝瑞疫苗，因此，予以刪除。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，由於輝瑞公司遲遲未繳交資料至食藥署審查，因此，BNT疫苗目前並未通過我國緊急使用授權。

至於如何保證國產疫苗安全性，以及第二期結果可順利過關？陳時中表示，國產疫苗做完二期，當然比不上三期臨床試驗完整，「沒有說二期一定會成功，但希望成功」，但科學上如果被認同，安全是沒有問題的。大部分國際知名廠牌都是二期完才做三期，但都沒有做完三期臨床試驗，就緊急授權。