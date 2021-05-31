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台北市封城兵推 柯文哲：停班難、停工不得了

記者林麗玉╱台北31日電
新冠肺炎疫情延燒，台北市街頭民眾多戴緊口罩；北市府30日進行四級封城演練，但市長柯文哲說，北市目前沒有封城危機。（記者余承翰╱攝影）
新冠肺炎疫情延燒，台北市街頭民眾多戴緊口罩；北市府30日進行四級封城演練，但市長柯文哲說，北市目前沒有封城危機。（記者余承翰╱攝影）

台北市昨天舉行防疫四級警戒擴大管制兵棋推演，市長柯文哲說，儘管目前台北市無四級封城危機，但北市府還是要兵推準備，並思考擴大封城到北北基桃適用不適用。他說，「停課容易，停班難、停工不得了」，但就是「最壞打算、最好準備」。

柯文哲說，以目前萬華每10萬人口達400例確診下，使用目前的軟性、自動自發封城就有效果，台北市其他行政區沒有達到10萬人口400例，所以尚無四級封城危機。

他還透露，前晚有科技界大老打電話給他，表達ICT產業是台灣重要輸出產業，通常都在北台灣，股票總市值占45%，若四級警戒一停工將不得了，不僅台灣，全世界都會受到影響，因此「停工絕對要審慎」。

柯文哲表示，台灣還有兩個問題要考量，就是若維持這個局面撐下去，量變會質變，若自動自發封城要撐兩、三個月，會發生什麼事情要重新思考；還有若一放鬆，反撲的話，要重新封城，下一次封城不見得可以控制這麼好，萬一變壞要怎麼處裡？所以先演習看看，把問題找出來，將可以預先準備的先準備，不然遇到時會踢到鐵板。

依據台北市昨天的兵推計畫，若達四級封城，台北市除超商、超市、賣場、公用事業外，僅允許2萬多家生活必需的餐館、麵包店等營業，54處傳統市場限制營業時間，並僅開放40處具生鮮及餐飲業攤商的自治營業場域。民眾除採購、醫療和必要工作需求，非必要不得外出。

若四級封城，台鐵、高鐵也會實施「北市境內車站過站不停」，北捷封閉各車站部分出入口、調整營運班距，不跨雙北營運；公車只開北市市境路線，YouBike停止營運。

市場染疫風險增高，疫調足跡很多在市場、賣場，基隆、台中、高雄市長昨天都呼籲民眾到傳統市場採「自主防疫分流」，身分證字號尾數單數每周三、五、日採買，雙數每周二、四、六採買，高雄市長陳其邁拜託「每周買一次、多買，一次買足」，若做不到分流而造成人潮聚集，市場要暫停營業。

雙北已做好防疫四級警戒，鄰近的基隆、桃園都表示會做相關規畫，但不會兵推或實地演練，基隆市長林右昌表示，台灣不大，萬一升到四級，不太可能只是雙北的事，因為會爆發雙北市民逃亡潮，應由中央統一評估跟規畫，基隆市已擬定配合執行方案，但不會實施兵推演練。

林右昌指出，四級封城應該要擔心怎麼啟動？因為如果出現時間差，會爆發雙北市民眾向外逃亡潮，所有的車輛會塞在高速公路、塞在馬路，對台灣來講只會是一個災難。

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