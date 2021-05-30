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傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

郁慕明在上海隔離準備打疫苗 呼籲台人赴中國接種

記者蔡敏姿／即時報導
新黨前主席郁慕明目前正在上海的旅館集中隔離，準備打疫苗。(環球網)
新黨前主席郁慕明目前正在上海的旅館集中隔離，準備打疫苗。(環球網)

台灣爆發疫情，赴陸打疫苗成為新選擇，《環球網》今（30）日報導，新黨前主席郁慕明目前正在上海的旅館集中隔離。他建議，在嚴格遵守出入境防疫規定的前提下，有條件的台灣民眾不妨到中國接種新冠疫苗。

報導指出，郁慕明表示，民進黨當局在台灣人民最需要中國幫助的時候還在搞意識形態，一心搞「台獨」，他不想再拖著，寧可要隔離也要到中國打疫苗，他透露，自己是和妻子一起來的，兩人分別在不同的房間隔離。

郁慕明表示，自己抵達上海時親身體驗嚴密而安心的入境防疫檢測。「在出發前就已經核酸檢測過，是陰性，到了大陸還需要再檢測，而且是鼻拭子、咽拭子都進行採樣，感覺大陸採樣部位更深，也更仔細，當時都快嘔出來了。」

更讓他印象深刻的是，中國能在從下飛機到進酒店這樣一個超長的流程中做到嚴密、無縫、有序，「很有講究，比如到了酒店並不是自己填完信息就能上去，是要由全套防護裝備的專人帶到房間門口，實際上，整個過程中任何一個環節都會有專人陪同。」

「隔壁房間的門有點問題，上來維修的人也是全套隔離服，他跟我們閒聊說，打電話上來一次，300元就沒了。什麼意思呢？因為這一套隔離服用過這一次就要換新的。」郁慕明說，這些費用也都是大陸承擔，可見大陸為了防控疫情投入之巨大。

「有條件的台灣同胞，不妨到大陸來走走順便打疫苗吧。」郁慕明呼籲，身邊的朋友考慮到中國打疫苗，不少人都很感興趣。郁慕明強調，到中國打疫苗一定要嚴格遵守中國出入境防疫規定，對自己和他人負責。

根據中國國務院聯防聯控機制統一部署，北京、上海、深圳等多地都已將當地台胞納入免費疫苗接種人群。

中國 疫苗 台灣

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