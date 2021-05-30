台指揮中心：已向國內外預採購3000萬劑新冠疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／取自指揮中心直播

台灣 中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，疫苗 自製自用是國家既定政策，未來新冠肺炎 流感化是必然的趨勢，國家必須掌握新冠肺炎疫苗為戰略物資，本次所有疫苗，包括政府之前對外採購的國外疫苗，均為預採購模式。

指揮中心說明，針對阿斯特捷利康（AstraZenca）及莫德納（Moderna）疫苗，該二疫苗是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。

指揮中心指出，衛生福利部疾病管制署於今年5月28日，與高端疫苗生物製劑有限公司、及聯亞生技開發股份有限公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

指揮中心強調，考量疫苗接種涵蓋率是充分發揮防治效益的關鍵因素，爰以涵蓋台灣人口之65%為規畫，預計為1,500萬人接種，以每人兩劑估算，需3,000萬劑疫苗。目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2,000萬劑，需再採購1,000萬劑。截至5月28日衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認，相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。

指揮中心指出，因全球疫苗生產原物料短缺，疫苗的生產及檢驗至少需要2-3個月的作業程序，為避免因等待疫苗研發程序完成，屆時無法購得原物料而喪失即時生產疫苗的時機，因此基於保障國人最佳利益前提下，以預購模式向國內外廠商採購新冠肺炎疫苗，以預先保有所需之疫苗數量，俾利廠商於取得專案核准製造許可後，可儘速提供國人接種，保障國人健康。