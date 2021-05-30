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傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

柯文哲透露曾想將萬華整個封住 快篩陽性集中一處

記者林麗玉、胡瑞玲／台北報導
北市府今上午的四級警戒兵棋推演，也盤點台北市大型場館，就是預防性準備，做好「最壞打算、最好準備」。圖／北市府提供
北市府今上午的四級警戒兵棋推演，也盤點台北市大型場館，就是預防性準備，做好「最壞打算、最好準備」。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天表示，長期看，目前台北市自動自發封城管制的方式有效。不過柯文哲也透露，其實萬華疫情高峰時，北市府也曾想過，是否將萬華區整個封住？並將快篩陽性集中在一個地方，所以北市府今上午的四級警戒兵棋推演，也盤點台北市大型場館，就是預防性準備，做好「最壞打算、最好準備」。

柯文哲說，北市府盤點的大型場館，包括小巨蛋、和平籃球、內湖網球館、信義會展中心及南港會展中心，目前已做成計畫書，一旦大規模疫情爆發，包括場館、物資要怎麼用。儘管目前沒有四級封城危險，但就是預防性準備，做好「最壞打算、最好準備」。

柯文哲說，這波疫情，重點應該是維持多少？若以東京等城市經驗看，管制儘管有效，但只要一放鬆感染率恐就會上升，所以目前新的策略，是維持目前的管治方式，並做一些精進，必且如何在最短時間「將疫苗打完」，這才是目前戰略。不過多少(How much)，而是多久（How long)。

另外，柯文哲也提到，目前台北市的三級管制，如何在不影響經濟下，能更精進計畫，包括捷運公車減班標準、酷課雲線上教學精進，北市府都會將經驗寫成SOP，未來也可以提供給其他縣市參考。

柯也提到，面對疫情，目前台北市民眾的現金交易比例還是相當高，北市府未來的無現金交易精進還是要持續做，另外，停課容易，停班停工難，未來規劃停課後，小孩子怎麼處理，包括增加居家辦公能量等，也會快篩陽性者，確定PCR結果的時間。

柯文哲 疫情 封城

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