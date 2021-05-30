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高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 會至印、歐3期臨床

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

不只高端 台指揮中心：2家國產疫苗5月28日均完成簽約

記者楊雅棠／台北報導
國產疫苗就被寄予厚望。圖／中央社
國產疫苗就被寄予厚望。圖／中央社

高端疫苗今天表示，已與台衛福部簽訂新冠疫苗（COVID-19）採購合約。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，兩家廠商都在5月28日完成簽約，都是500萬劑的合約加上開口合500萬劑，意即國產疫苗預計有2000萬劑的進帳。

陳時中今於記者會上表示，目前已和國產疫苗廠簽訂了預採購合約。隨後，高端疫苗便發布重大訊息表示，已和政府完成簽約。

但國產疫苗在安全、有效的認證上備受外界質疑。中國附醫副院長、聯亞新冠肺炎疫苗的計畫主持人黃高彬表示，5月17日學術期刊「自然-醫學（Nature Medicine）刊登比較各廠牌疫苗中和抗體效價的研究顯示，莫德納、輝瑞BNT等mRNA疫苗產生的抗體效價最高，意即保護效果最佳，而諾瓦瓦克使用次單位的疫苗也在領先集團中。

而台灣在5月24日也針對這篇期刊開過專家會議，由於台灣的兩款疫苗都是使用次單位疫苗，因此會中便有討論可使用諾瓦瓦克作為中和抗體幾何濃度的對照。

但黃高彬指出，因為指揮中心要求應由第三方的公正單位來進行效價的驗證，而不能只交由一家醫學中心進行。因此還需要將第二期臨床試驗受試者的檢體封緘，交付給中研院分析結果。目前高端預計6月初可送交檢體、聯亞預計於6月中送交。

黃高彬說，從數據提出到申請緊急授權使用還需要一段時間，兩家疫苗廠都預計6月底提出申請。

疫苗 陳時中 莫德納

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