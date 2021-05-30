台中央將發1.5萬顆血氧計 新北明啟動線上急診

衛生福利部次長石崇良今出席指揮中心記者會。圖／擷取自中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會直播

新冠肺炎 本土疫疫情 來得又快又急，醫療和安置量能緊繃，在家或集中檢疫所隔離者病情變化卻求助無門的申訴頻傳。衛生福利部次長石崇良宣布，新北市明起將率先試辦急診醫師線上檢傷，可直接開藥、轉介就醫，降低第一線消防救護人員負荷，所有公私營救護車費用都由公費補助。另外，已緊急採購1.5萬個血氧計，6月2日就會透過衛生局配給居家隔離者。

石崇良今下午於指揮中心記者會表示，感謝急診醫學會協助集合許多急診醫師，提供一個線上遠距檢傷平台，明起先與新北合作試辦，居家檢疫者如果有需要醫療諮詢，可以透過這個平台，需要用藥，可透過此平台開立適當藥物，需要就醫的，也會聯絡衛生局安排後送醫院。

石崇良說，這個平台明天起會先在新北市正式推出，北市目前還需要一些行政協調，但中央會繼續努力，確保所有診斷後的病人，不分輕度、中度、重度，都能得到適切照顧。希望經過急診醫師線上檢傷，可降低第一線消防人員負荷。另外救護車都有公費補助，不限公營救護車或民營救護車，第一線消防救護人員很辛苦都已經納入第一線疫苗 施打。

另為了加強居家隔離者照護，石崇良表示，所有居家隔離病人會發放指尖血氧儀，已經緊急採購15000個，預計6月2日會發到衛生局，再配給需要居家隔離的病人。