我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 會至印、歐3期臨床

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

台中央將發1.5萬顆血氧計 新北明啟動線上急診

記者邱宜君、楊雅棠、陳雨鑫／台北報導
衛生福利部次長石崇良今出席指揮中心記者會。圖／擷取自中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會直播
衛生福利部次長石崇良今出席指揮中心記者會。圖／擷取自中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會直播

新冠肺炎本土疫疫情來得又快又急，醫療和安置量能緊繃，在家或集中檢疫所隔離者病情變化卻求助無門的申訴頻傳。衛生福利部次長石崇良宣布，新北市明起將率先試辦急診醫師線上檢傷，可直接開藥、轉介就醫，降低第一線消防救護人員負荷，所有公私營救護車費用都由公費補助。另外，已緊急採購1.5萬個血氧計，6月2日就會透過衛生局配給居家隔離者。

石崇良今下午於指揮中心記者會表示，感謝急診醫學會協助集合許多急診醫師，提供一個線上遠距檢傷平台，明起先與新北合作試辦，居家檢疫者如果有需要醫療諮詢，可以透過這個平台，需要用藥，可透過此平台開立適當藥物，需要就醫的，也會聯絡衛生局安排後送醫院。

石崇良說，這個平台明天起會先在新北市正式推出，北市目前還需要一些行政協調，但中央會繼續努力，確保所有診斷後的病人，不分輕度、中度、重度，都能得到適切照顧。希望經過急診醫師線上檢傷，可降低第一線消防人員負荷。另外救護車都有公費補助，不限公營救護車或民營救護車，第一線消防救護人員很辛苦都已經納入第一線疫苗施打。

另為了加強居家隔離者照護，石崇良表示，所有居家隔離病人會發放指尖血氧儀，已經緊急採購15000個，預計6月2日會發到衛生局，再配給需要居家隔離的病人。

疫情 疫苗 新冠肺炎

上一則

校正回歸降至89例 陳時中：檢測申報速度改善

下一則

不只高端 台指揮中心：2家國產疫苗5月28日均完成簽約

延伸閱讀

病床數再槓中央 柯文哲：如果還在台大 病歷早砸過去了

病床數再槓中央 柯文哲：如果還在台大 病歷早砸過去了
指揮中心稱醫療量能足 柯文哲回批：別坐辦公室看數字

指揮中心稱醫療量能足 柯文哲回批：別坐辦公室看數字
疫苗分配 重災新北竟比高雄少3000支

疫苗分配 重災新北竟比高雄少3000支
「等著等著就死了…」新北重症患者 等不到病床成常態

「等著等著就死了…」新北重症患者 等不到病床成常態

熱門新聞

全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸