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校正回歸降至89例 陳時中：檢測申報速度改善

中央社台北30日電
台灣中央流行疫情指揮中心30日宣布89例為校正回歸個案，指揮官陳時中說，校正回歸數件數降低，意味檢測申報速度漸漸改善。（指揮中心提供）
台灣中央流行疫情指揮中心30日宣布89例為校正回歸個案，指揮官陳時中說，校正回歸數件數降低，意味檢測申報速度漸漸改善。（指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增355例新冠肺炎本土個案，其中89例為校正回歸個案。指揮官陳時中說，現在校正回歸數件數降低，意味檢測申報速度漸漸改善。

指揮中心指揮官陳時中下午說明，今天新增266例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於14日至29日。校正回歸個案89例，42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於13日至27日。

綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1 例。

陳時中說，本土個案355例，其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中認為，現在校正回歸數件數降低，意味檢測及申報速度漸漸跟上來，再加上健保申報系統，希望這週能用健保即時申報系統，取代原來通報系統，他強調陽性個案還是須直接通報，能更迅速掌握整體病人狀況。

陳時中 校正回歸 檢測

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