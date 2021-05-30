台灣單日新增486本土確診 新增21死創新高

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北皆在為四級防疫警戒做準備，台北市周日街頭人車稀疏。（記者余承翰／攝影）

指揮中心昨天公布台灣 再增死亡病例21例，再創新高，自社區感染爆發以來，不到三周，累計已有87人死亡。昨天公布的死亡案例中，除了最年輕案例僅30多歲，還有兩例的死亡日期為5月23日，死亡日期距離公布延遲六天，另有六例是死後確診。

中央流行疫情 指揮中心昨天公布台灣新增本土病例320例，另有校正回歸案例166例，共486例，新增21例死亡。目前死亡率約1.2%，逼近南韓的1.4%。其中死亡案例不乏來不及就醫，猝死家中或集中檢疫所者，專家警告新冠肺炎患者雖大多是輕症或無症狀患者，但病程還是可能快速發展至「快樂缺氧」階段，讓人猝不及防，死亡率恐還會上升。

對於死亡案例在死後六天被公布，外界擔心因延遲通報和及檢驗塞車等問題，真正死亡人數比現階段公布更多。陳時中 指出，台灣致死率的確增加。至於篩檢量能是否塞車及目前全台灣確診死亡率，專家小組召集人張上淳說明，目前沒有實驗單位量能不足的問題。

昨日公布的21名死亡案例中，有六位死後確診，指揮中心發言人莊人祥說明，出現死亡個案時，醫療院所需要先取得疫調資料再回報給指揮中心，因此時間常會延緩，而指揮中心收到資料後，還要進行基本疫調，導致死亡時間與收到時間會有落差，但若知道有死亡個案一定會對外界報告。

莊人祥表示，目前87例死亡案例中，在家中死亡有三例，至於死亡時間落差，不管是在醫院、家中或旅館死亡，通報到衛生局再填報到應變中心會有落差，每一案都會去追蹤，但程度不一，會想辦法改善，但防疫期間有時沒辦法掌握到每一例，部分資訊不容易獲得，但知道後都會立刻做疫調並公布。

至於整體疫情，陳時中指出，除了雙北，各縣市案例增加中，範圍也比較廣，跟萬華、茶藝館相關個案減少，換句話說，從上述兩熱區出來的漸漸形成了「再感染」，接觸者傳染變多。校正後確診數持平，沒有急遽惡化，但也沒有看到真正改善的效果，大家還是要做好三級警戒。

昨天新增死亡案例中，男性13例，女性8例，介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至25日，確診日介於5月17日至29日，死亡日期介於5月23日至28日。