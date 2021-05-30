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新聞眼／無視求救吶喊 只想國產疫苗？

記者陳熙文、蕭白雪
國際佛光會中華總會已捐助Ｎ95口罩七萬個、防護衣四萬件、防護鏡兩萬副，分送全台13個縣市政府、18家警察局、20家醫院、7家消防局等。（圖：國際佛光會中華總會）
國際佛光會中華總會已捐助Ｎ95口罩七萬個、防護衣四萬件、防護鏡兩萬副，分送全台13個縣市政府、18家警察局、20家醫院、7家消防局等。（圖：國際佛光會中華總會）

台灣陷於疫情之苦、第一線救護、防疫人員幾乎快累垮，蔡政府無視人民面對生命威脅的恐懼與求救的吶喊，先前在國際上搶購疫苗慢吞吞又成效有限，如今卻連企業、宗教等各方人士想伸出援手，還以各種技術性藉口拖延，只想靠台灣自產疫苗解救，置蒼生於何地？

這幾周來，民眾每天看到確診、死亡人數飆升，看到滿頭大汗在前線的值勤者，連醫護人員都還等著打疫苗的情況，如同看到戰士到了前線，卻連子彈都沒配給。

去年台灣成功圍堵疫情，讓政府沉浸在自以為是的成功假象中，如今，疫情防線出現破口，已凸顯出先前全球搶購疫苗時，未能進一步察覺疫情戰的變化；如今，當各方都想伸出援手，盡速協助台灣取得疫苗，執政者卻還設下重重障礙，絲毫未見以蒼生為念的人性初心，更不用說掌權者理應負起的責任。

不管是準備「捐贈」疫苗給指揮中心的宗教團體，還是強調直接從原廠運送的企業界人士，幾乎都使盡全力要符合政府的要求，但政府態度就如同指揮官前幾天在記者會講述死亡個案的口氣般，讓人感到冷血、無視正在垂死掙扎的民眾心聲。

當全民渴求疫苗之際，蔡政府堅持要直接跟藥廠談，如今人民要問的是，如果政府有能力與原廠簽約，為何不及時購買，非要等到人民自救？

至於還未解盲的自產疫苗，能否真能適時上場救援，仍在未定之天，政府及「側翼」卻是滿口保證，其中又有多少利益盤算？

隨著新冠肺炎的死亡率升高，民眾等待疫苗的時間越長，都意味著可能有更多人的犧牲，政府不傾盡所有力量，以最快速度取得疫苗維繫民眾的生命，「自己買不到，還不讓人送進來」，視人民生命如芻狗。

當各方都想幫台灣民眾找疫苗救命，總統府到指揮中心態度卻毫無所動，如同台北市長柯文哲所諷，政府花台幣6000億元綁樁腳，搞紓困，乾脆抽十分之一出來買疫苗解決問題。

對執政黨而言，到底是人民的性命比較重要，還是政治比較重要？

疫苗 台灣 疫情

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