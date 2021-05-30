政策又轉彎 民間購疫苗遭封殺 佛光會：請念蒼生

全台疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾，雖然大家都戴著口罩，但近距離接觸不免令人憂心。圖為新北永和智光黃昏市場。（記者季相儒／攝影）

指揮中心前天才剛公布「地方政府或企業申請疫苗 專案流程」，指各單位委託藥商申請，檢附八大文件，經中央審核即可供防疫使用；昨天卻改口「希望不要透過第三手」，並須符合「政府與原廠簽約採購」，「中央進行統籌分配」兩大原則，形同封殺民間申請自購疫苗的人道行動。已提出申請的國際佛光會相關人士希望政府「慈悲為懷」、「但念蒼生之苦」。

國際佛光會先前已正式行文衛福部，申請專案核准進口美國 嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並表明將「捐贈」給中央流行疫情指揮中心，並籲請疾管署採取緊急使用授權機制，已為高效率同意這項人道關懷行動。

指揮中心昨天政策急轉彎，指揮官陳時中說，「企業與宗教社會團體希望購買原廠疫苗使用或捐贈使用，我們表達很高的謝意，但簽約採購仍由政府來簽約」。民間單位可代為牽線，但最終簽約採購仍須由指揮中心執行。指揮中心發言人莊人祥說，各界捐贈、採購都可以，但任何要進口台灣 的疫苗，只能由政府代表簽約並安排施打。

佛光會：人民驚慌 政府感受到了嗎

國際佛光會秘書長釋覺培昨天以「請政府但念蒼生之苦」為題，投書本報系表示，國際佛光會無意讓政府難堪，只考慮蒼生性命的安危，只希望政府盡快讓「非政府組織」協助台灣，「我們不懂政治，只知道看著死亡人數的激增，心在淌血….人民的驚慌，不知道政府感受到了沒有？」

釋覺培說，心中充滿問號，「既然中央希望自己簽約，為何遲遲不去簽約呢？」「難道是沒有原廠的管道嗎？還是原廠不賣台灣政府嗎？」「如果原廠不賣政府，是基於各種客觀政治因素，此時政府更應該感到『非政府組織』出面可得到解套的機會，更應該樂觀其成，不是嗎？」

投書中也提到，「陳指揮官基於對民間採購的安全性有所疑慮，我想這是對的，畢竟每一劑都是要使用在人體上」。但並強調佛光會取得原廠疫苗，給政府的公文內，亦表示「盡快協助與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣…」，也就是由政府至原廠取貨，請問這樣的流程，政府還顧忌什麼？擔心什麼？這是人命關天的一場戰役，我們能搶時間就是搶回人命，如果政府有能力與原廠簽約，為何不及時購買，非要等到人民自救？」

據了解，佛光山之所以透過在美國的國際佛光會接洽並提出申請，進口捐贈美國的嬌生疫苗，就是為了不要沾染台灣政治，純以人道救援為考量，沒有想到最後仍恐難逃成為蔡政府一體適用政治封殺的對象。

民眾黨立委邱臣遠質疑，政府出面簽約，難道不會又出現境外政治力介入而破局的問題嗎？事到如今政府又跳進來，等於在阻擋民間取得疫苗。