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柯文哲批紓困政策 「花6000億綁樁？不如抽600億買疫苗」

記者楊正海／台北30日電
台北市長柯文哲對於紓困4.0要花6300億，質疑綁樁腳也不用花這麼多錢。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲對於紓困4.0要花6300億，質疑綁樁腳也不用花這麼多錢。（圖：北市府提供）

針對買疫苗，台北市長柯文哲昨天下午在防疫記者會中指出，對於政府今年要花6300億（台幣，下同，約228億美元）紓困，柯文哲說，抽十分之一、抽600億買疫苗，問題就解決了。柯文哲還說，小錢不解決，綁樁腳也不用花這麼多錢，政治要有良心，「花6000億綁樁腳？」

柯文哲說，台灣以前是半鎖國戰術，相當有效率把病毒擋在外面，就算有幾個突破，也消滅掉，但現在病毒已經侵入台灣，特別是變種病毒，一放鬆馬上就燒起來，台灣運氣比其他國家好，如果其他國家在一年前遇到台灣目前的局面 ，會在經濟崩潰和疫情爆發兩條線間，封城解封。

柯說，但現在有疫苗，他建議維持目前局面，疫苗全面拖打，現在若一放鬆，允許夜市開放，疫情一定爆發回去，全世界打了18億劑疫苗，表示疫苗已經成熟，台灣不是沒錢買，與其去年紓困花幾千億，今年要花6300億，抽十分之一、抽600億買疫苗，問題就解決。

柯文哲說，小錢不解決，綁樁腳也不用花這麼多錢 ，政治要有良心，花6000億綁樁腳？乾脆抽十分之一出來買疫苗 ，把問題解決掉，現在一放鬆，疫情就暴發回去，但拖久了台灣經濟也受不了，但與其花6000多億搞紓困，不如挪一筆錢買疫苗，台灣有錢買，不是困難，政府要清楚，做該做的事，不要老是想做奇奇怪怪的事情。

至於佛光山募得50萬劑疫苗，柯文哲說，要拿到手可以打才算，但政府不要為了面子、意識形態、意氣之爭，考慮的是台灣人民生命，他認為數字上看起來，未來幾天死亡人數會上升，但從快篩上看，台北市疫情有一定程度上控制 ，但一放鬆馬上會上升，東京的例子就很清楚，疫苗才是解決方案，若為了幕後利益，又等而下之了，應想辦法讓有國際認證的疫苗，給台灣人民可打。

疫苗 台灣 柯文哲

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