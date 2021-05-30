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蔡政府護航自製疫苗 藥審會噤聲 學者轟專業繳械

記者陳雨鑫、蔡晉宇、王寓中╱台北30日電
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌日前前往指揮中心，與國內疫苗廠商視訊了解目前進度。（圖：總統府提供）
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌日前前往指揮中心，與國內疫苗廠商視訊了解目前進度。（圖：總統府提供）

新冠疫情死亡人數日創新高，蔡英文總統日前表示，7月將接種國產疫苗。但目前生產研發國產疫苗的兩家藥廠都還在進行臨床試驗，疫苗能否問世都還不確定，前衛生署長楊志良批評「疫苗還未問世，就公布上市時間，根本是在炒股」。

日前有學者投書指出，蔡英文跳過實證醫學而肯定國產疫苗，主管單位食藥署未出面說明疫苗審批程序，藥審會專家也噤聲不語，形成專業繳械。總統繞過專家，逕行宣布7月要用國產疫苗，臨床試驗未結束就認為一定成功，主管單位未捍衛專業審查的程序正義，令人遺憾。

蔡政府阻絕與中國大陸有關聯的國外疫苗，如今又要封殺民間團體自購捐贈國外疫苗的申請，國民黨立委鄭麗文質疑，政府封殺民間進口國外疫苗，疫苗進口進度又嚴重落後，確實讓人高度懷疑是要護航國產疫苗。

名嘴「宅神」朱學恒昨天在臉書貼文，綠營側翼正大舉出動轉貼一張圖表，稱全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了，但這並非事實，綠營如此操作，目的是要掩護預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。朱學恒更指出，該圖表的源頭就是民進黨網路社群中心主任范綱皓。

范綱皓證實，圖表是他整理資料後發在臉書，但該篇貼文是設定公開，並沒有指揮網軍情況。至於圖表內容爭議，范綱皓表示，自己是在美國食藥署官方底下的ClinicalTrials網站，查到這些國際疫苗都還屬於「收案階段」，也就是說還沒「正式完成三期試驗」。

疫苗 蔡英文 臉書

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