北市封城演練「做最壞打算」 澎湖祭檢疫逼入境快篩

澎湖馬公機場28日啟動快篩，僅48%民眾自願快篩。（圖：澎縣府提供）

台北市今天進行疫情 四級警戒兵棋推演，台北市長柯文哲昨表示，北市的疫情有在控制，只是萬一失控的封城計畫，內部作戰演習還是要做一遍，另外一個是當疫情控制住的時候，要怎麼打「撲滅戰」。新北市長侯友宜 表示，新北市已經做完八熱區實戰演練，之後全市都會做實戰演練，但要看疫情狀況做滾動檢討，只要中央提升到四級，管制就會貫徹落實。

北市府指出，推演內容包山包海，包括交通管制程度、民生物資供給、醫療量能擴充、弱勢關懷輔導四大項及消防、停課配套作為。

柯文哲說，台北市疫情目前維持平盤，控制好可壓下去，但現在在台灣每個地方，有潛藏感染源，所以要做最壞打算、最好準備，把四級兵推拿出來檢討做精進。

「要做最壞打算、最好準備」，侯友宜表示，新北市依據中央公布的四級管制準備，在19日就完成兵推桌上演練，把高風險熱區找出來，先實戰演練，中央未來如果下達四級，就能搭配上場。

侯友宜強調，四級防疫管制不是只有新北市單一做，不論是雙北或是北北基宜桃、甚至全國升級四級，一定是中央統籌指揮權。

另一方面，澎湖機場 快篩站28日啟用，至昨天中午止，入境旅客僅48%自願快篩。縣長賴峰偉認為不足，他與縣議會議長劉陳昭玲、立委楊曜昨天達成共識，將要求中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，不願配合快篩者，6月1日起縣府強制集中檢疫14天。金門縣長楊鎮浯表示將跟進。

「不快篩，我不能承擔這個風險。」澎湖長賴峰偉表示，目前馬公機場快篩未具強制性，執行一天僅46%的民眾願意配合，其他不篩的人對澎湖而言就是一個風險，這些人來自台北、高雄、台中等地，都是疫區熱點，等於是把澎湖暴露在未知的境地，在此非常時期，他堅決要求入境澎湖民眾一定要比照國境防疫作法。

澎湖縣政府表示，機場快篩站啟用至昨天中午，入境旅客545人，僅265人配合自願快篩，許多旅客主張中央沒強制規定，拒絕配合。但澎湖民眾憂心，拒絕快篩的旅客，入境後一旦確診，勢必波及家人、同事及接觸者，甚至癱瘓澎湖醫療體系。