病床數再槓中央 柯文哲：如果還在台大 病歷早砸過去了

台北市長柯文哲29日主持防疫記者會，因病床數再轟衛福部次長石崇良「講幹話」。（圖：北市府提供）

中央與北市為了病床數二度槓上。衛福部次長石崇良昨於指揮中心記者會上，再說雙方計算差異在於收治房間數跟病床數不同。台北市長柯文哲 昨表示，稱房間數已變口水戰，還嗆「如果我今天還在台大當柯P，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就把病歷砸過去了，鬼扯。」對此，石崇良表示，病毒才是共同敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情 。

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柯文哲前天被問到中央公布北市病床數字，怒批中央「阿搭馬孔固力」（死腦筋） ，但昨天衛福部長陳時中 卻說，不會剩下20啦，昨天北市就爆出168例，「那不現在就負一百多？」要把數字弄更清楚，病房分配才會有效率。

柯文哲昨在記者會中動怒，稱房間數已是口水戰，如果他今天還在台大當柯P，石崇良敢講這種幹話，他馬上就砸過去。柯文哲說，這不是幾個房間、不限一人一室就自動乘二，房間轉換也要時間，所以北榮把普通病床轉成專責病床 ，那天他才去看，這轉換需要時間。

柯文哲說，「你們這些中央官員，不要坐在辦公室看報表」，講什麼雙北的醫療狀況，「你不清楚嗎？實事求是，這種口水戰，就不跟你計較」，但千萬不要在辦公室吹冷氣、看報紙、下政策，亂來。

自5月11日以來，本土累計確診案例達6524人，確診案例塞爆雙北醫療院所，台大院長吳明賢日前還發出求救信，盼患者分流。指揮中心要求24日前全面啟動專責病房、專責醫院，28日前完成專責加護病房的開設，每天報數都顯示各地還有病床。

前天石崇良公布北市專責病床數還有682床、負壓隔離病房25床，馬上招來柯文哲一頓痛罵，直指前天北市只剩下20多床，中央地方落差懸殊。

石崇良昨天特別解釋，中央數字會與地方出現落差，主要是病房數及病床數不同，以前高規格採取一人一室，現在為了讓確診者及時受到照顧，准許一間病房內設置多張病床，等於回到以前一間病房可以設置二到三床的情況，因此計算基準改為「床位」，中央與地方的數字上才會有落差。