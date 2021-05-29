郭台銘：仍會申購500萬劑BNT疫苗 不考慮採購中製疫苗

網友留言詢問，指揮中心表示就算捐贈也要政府跟原廠簽約，會不會增加捐贈困難度，郭台銘也罕見回應「會」。(圖截自郭台銘臉書)

台灣 政府昨（29）日定調疫苗 購買捐贈必須「中央政府與原廠簽約採購」，形同封殺民間申請自購疫苗的人道行動。鴻海集團創辦人郭台銘 昨日傍晚親上臉書，報告疫苗進度，郭台銘表示，永齡團隊一定會委託合格廠商，彙整資料提出申請，不管成功與否，一定會向社會大眾說明原委，榮辱自負。

至於網友留言詢問，指揮中心表示就算捐贈也要政府跟原廠簽約，會不會增加捐贈困難度，郭台銘也罕見回應「會」。

郭台銘臉書發文引來數千網友按讚、回應、分享，更有網友詢問：「請問郭董，今天中央疫情流行指揮中心說就算是捐贈，也要由中央政府去和原廠直接簽約採購，請問這樣會不會增加郭董捐贈疫苗的困難度？」郭台銘罕見的回覆「會」，更引來網友討論。

郭台銘在臉書文章中強調，首先要表明態度，他指出，永齡團隊一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料彙整中。不管最後結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

郭台銘表示，永齡預計申請500萬劑BNT疫苗。就是德國BNT生產包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工、分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

郭台銘指出，不管是AZ，莫德納，還有BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠疫苗讓台灣回歸正常生活前，都不該放棄任何一個機會。

針對各界不實消息，郭台銘表示，當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實訊息，不管是什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實新聞，抗疫工作是同島一命，相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

郭台銘也強調，他與永齡團隊是以慈善、助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物糾葛，對政府及主管機關將以最善意、合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

郭台銘更切割各界消息，他強調，不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱任何洽購、數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

郭台銘強調，在台灣法令要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。