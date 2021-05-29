台灣疫苗採購政策又轉彎 「由政府統一簽約」

全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

指揮中心「不透過第三手」

指揮中心前天才剛公布「地方政府或企業申請疫苗 專案流程」，指各單位委託藥商申請，檢附八大文件，經中央審核即可供防疫 使用；昨天改口「希望不要透過第三手」，並須符合「政府與原廠簽約採購」，「中央進行統籌分配」兩大原則，各界擔憂新政策會造成疫苗採購原地踏步。

國內疫苗短缺，永齡基金會率先表示有意提出申請，國際佛光會也申請專案核准進口美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，捐贈醫護警消及神職人員使用。

指揮中心昨天政策急轉彎，指揮官陳時中說，「企業與宗教社會團體希望購買原廠疫苗使用或捐贈使用，我們表達很高的謝意，但簽約採購仍由政府來簽約」。

佛光會：應讓非政府組織協助

國際佛光會秘書長釋覺培昨天以「請政府但念蒼生之苦」為題，投書本報表示，國際佛光會無意讓政府難堪，只考慮蒼生性命的安危，只希望政府盡快讓「非政府組織」協助台灣 ，「我們不懂政治，只知道看著死亡人數的激增，心在淌血….人民的驚慌，不知道政府感受到了沒有？」

釋覺培說，心中充滿問號，「既然中央希望自己簽約，為何遲遲不去簽約呢？」「難道是沒有原廠的管道嗎？還是原廠不賣台灣政府嗎？」「如果原廠不賣政府，是基於各種客觀政治因素，此時政府更應該感到『非政府組織』出面可得到解套的機會，更應該樂觀其成，不是嗎？」

指揮中心昨公布的兩大原則，除應有原廠授權，也須符合食藥署查驗程序，且最終須依指揮中心防疫政策使用；民間單位可代為牽線，但最終簽約採購仍須由指揮中心執行。

指揮中心發言人莊人祥說，各界捐贈、採購都可以，但任何要進口台灣的疫苗，只能由政府代表簽約並安排施打。

立委批阻擋民間取得疫苗

民眾黨立委邱臣遠質疑，政府出面簽約，難道不會又出現境外政治力介入而破局的問題嗎？事到如今政府又跳進來，等於在阻擋民間取得疫苗。

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增本土病例320例，另有校正回歸案例166例，總計493例，新增21例死亡。目前死亡率約1.2%，逼近南韓的1.4%。